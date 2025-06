Te polską komedię obejrzały w kinach setki tysięcy ludzi. Właśnie trafiła do sieci!

„Dalej jazda" to pełna zwrotów akcji, wielopokoleniowa komedia rodzinna w reżyserii Mariusza Kuczewskiego – autora m.in. pięciu części „Listów do M.", „Znachora" oraz „Dawida i Elfów".

W obsadzie zobaczycie uwielbianych polskich aktorów, w tym Mariana Opanię („Bogowie", „Wkręceni", „Komornik", „Palec boży", „Człowiek z żelaza", „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", „Rozmowy kontrolowane"); Małgorzatę Rożniatowską („Cześć, Tereska", „Dług", „Pieniądze to nie wszystko", „Krótki film o miłości", „M jak miłość" – serial); Mariusza Drężka („Nie cudzołóż i nie kradnij", „Furioza", „Magnezja", „Disco Polo", „Płynące wieżowce", „Wyjazd integracyjny"); Wiktora Zborowskiego („Miś", „Kogel-mogel", „Ogniem i mieczem", „Pokot", „Och, Karol 2", „Alternatywy 4" – serial, „Miszmasz czyli Kogel-mogel 3"); Julię Wieniawę („Sala samobójców. Hejter", „W lesie dziś nie zaśnie nikt", „Chłopi", „Small World", „Kobiety mafii", „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"); Anitę Sokołowską („Furioza", „Testosteron", „Na dobre i na złe" – serial, „Przyjaciółki" – serial, „Jak poślubić milionera") czy Bartłomieja Firleta („Ojciec Mateusz" – serial, „Kler", „Nie cudzołóż i nie kradnij", „Podatek od miłości", „U Pana Boga w Królowym Moście").

Świetna nowa polska komedia już w sieci. To warto obejrzeć w wolny wieczór!

„Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę.

Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia.

Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

Gdzie oglądać film „Dalej jazda”? Film obejrzały w kinach setki tysięcy ludzi

„Dalej jazda" to opowieść o podróży, która staje się pretekstem do odkrywania przeszłości, budowania relacji i poszukiwania siebie. Film pełen wzruszeń, humoru i zaskakujących zwrotów akcji szybko zdobywył uznanie krytyków i publiczności. W niecały miesiąc od premiery obejrzało go ponad 350 tys. widzów. Teraz liczba ta znacząco wzrośnie, ponieważ już film zadebiutował na platformach streamingowych. Obejrzeć możecie go na: Playerze, Prime Video, Cinemanie, Megogo, Rakuten TV, TVP VOD, Polsat Box Go i Premiery Canal+.

