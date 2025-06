Miss Polonia 2025 „ustawką”? Po finale rozpętała się prawdziwa burza

Po niedzielnym finale konkursu Miss Polonia 2025 rozpętała się prawdziwa burza. Część widzów grzmi, że wybory były „ustawką”, sugerują brak obiektywizmu, nie szczędzą nawet bardzo przykrych słów pod adresem nowo wybranej królowej piękności.

Miss Polonia 2025 została Maja Todd. Niezasłużenie?

W niedzielę, podczas transmitowanej na żywo gali jubileuszowej 95. edycji Miss Polonia, poznaliśmy nową królową piękności. Spośród 24 kandydatek jury postanowili wyróżnić bursztynową koroną i tytułem Miss Polonia 2025 Maję Todd – 20-letnią studentkę pierwszego roku SGH w Warszawie. Maja dorastała częściowo w Katowicach, częściowo w Wielkiej Brytanii, jej największą pasją jest muzyka, sama zresztą też od lat śpiewa (podczas tegorocznej edycji zdobyła tytuł Miss Talent 2025).

Tegoroczna Miss Polonia marzy o tym, by połączyć pasję do śpiewu z realną pomocą potrzebującym, by swoim talentem motywować innych do pokonywania życiowych przeszkód i odnajdywania światełka w tunelu. Maja nie rzuca słów na wiatr, bo pracowała już m.in. z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jury doceniło kandydatkę nie tylko za jej urodę, ale i osobowość. Część internautów nie kryje jednak ogromnego rozczarowania.

Miss Polonia 2025 to „ustawka”?

Na oficjalnym profilu Miss Polonia w mediach społecznościowych zaroiło się od krytycznych komentarzy. Internauci piszą wprost o „ustawce”, sugerują, że na wybór mógł mieć wpływ "sponsor”, niektórzy posuwają się wręcz do używania obraźliwych słów pod adresem zwyciężczyni, studentki z Katowic.

„Rażący brak obiektywizmu w wyborze”, „Słaby wybór”, „Wygrała najbrzydsza”, „Kpina z publiczności, miss ma być piękna, a nie przeciętna”, „Jestem zdegustowana wyborem”, „To ustawka”, „Ustawka jak cholera”, „Wielka pomyłka”, „Ktoś tu ma plecy lub haki”, „Wygrał silniejszy sponsor?” – grzmią w sieci obserwatorzy.

Wielu widzów miało inną faworytkę. „Była najpiękniejsza”

Wielu z nich wskazuje swoją faworytkę. Jak wynika z komentarzy, ich serce skradła Julia Łuczak, kandydatkę z numerem 24. Studentka psychologii i prawa, pasjonatka jazdy konnej, która ostatecznie została I Wicemiss. Zdobyła również tytuł Miss Publiczności oraz Miss Polonia Naszemiasto.pl 2025, otrzymując najwięcej głosów w plebiscycie SMS-owym.

„24 the best”, „Natura i klasa”, „Od pierwszego wejścia na scenę numer 24 dla mnie najpiękniejsza — piękne oczy miała dziewczyna”, „Julia nr 24 była najpiękniejszą finalistką. Jestem w szoku, że nie wygrała. Chciałabym wiedzieć, czym kierowali się jurorzy, wybierając tą, którą wybrali”, „Była najpiękniejsza, delikatna i mądra” — czytamy w komentarzach.

Poprosiliśmy o komentarz biuro organizacyjne konkursu Miss Polonia 2025. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

