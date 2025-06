Największe polskie gwiazdy w nowym serialu Max. O czym będzie „Scheda”?

Każdy coś komuś zawdzięcza. Czas, troskę, poświęcenie – rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze, ale często obciążają nas jak dług. Gdy przychodzi pora spłaty, robimy to, co trzeba. Nawet jeśli oznacza to zdradę siebie, swoich przekonań, a czasem – własnych bliskich.

Właśnie w takim momencie poznajemy rodzinę Mrozów. Śmierć ojca, seniora rodu i szanowanego członka społeczności helskiej to tylko początek całej historii. Dziś dzień, kiedy myślimy o ojcach więcej niż zwykle. Może warto przyjrzeć się temu, co tak naprawdę po nich zostaje.

HBO Max prezentuje nowy polski serial. Obsada pełna gwiazd, intrygująca fabuła

Na Półwyspie Helskim, gdzie morze nigdy nie śpi, a ludzie są ze sobą spleceni silniej niż myślą, rozpoczyna się opowieść o rodzinie, której fundamenty pękają w momencie śmierci jej nestora. Jan Mróz – emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej, właściciel campingu, baru i rodzinnej willi – był nie tylko lokalnym bohaterem, ale też mistrzem w trzymaniu wszystkich blisko siebie... i pod kontrolą. To właśnie jego śmierć uruchamia lawinę wydarzeń, które zburzą pozorny spokój Helu. Testament, który miał cementować rodzinne więzi powoduje chaos niszczący rodzinę od środka. Tajemniczy sztorm, znikająca łódź, worek pełen nieznanej zawartości – już pierwsze sceny serialu rzucają widzów w środek dramatycznej układanki.

„Scheda” – nowy polski serial Max. Kim są główni bohaterowie serialu?

Hanka (Magdalena Popławska) silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata trwała wiernie przy ojcu – i jego zasadach. Paweł (Grzegorz Damięcki) były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam chce rozdawać karty. Maciej (Bartosz Gelner) najmłodszy, „syn marnotrawny”, który jako jedyny odciął się od rodzinnych układów i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca w rodzinne strony, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.Trójka rodzeństwa mierzy się z przeszłością, która – jak morze – nigdy nie zapomina.

W roli ojca – Jacek Koman jako Jan "Johnny" Mróz: wilk morski, król Helu, patriarcha z przeszłością silniejszą niż jakikolwiek sztorm. To jego cień unosi się nad każdym kadrem „Schedy”.

Premiera serialu „Scheda” (poprzedni roboczy tytuł „Miasto Mrozów”) już 22 sierpnia tylko w HBO Max.

