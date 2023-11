Co pojawi się na HBO Max w drugiej połowie listopada? Lista premier

Listopadowa oferta HBO Max to doskonałe połączenie rozmaitych gatunków filmowych i serialowych. „Julia” zabierze widzów do świata jednej z najbardziej charyzmatycznych osobowości amerykańskiej telewizji. Na miłośników hollywoodzkich produkcji czeka „Blue Beetle”, fani produkcji dokumentalnych będą mogli zobaczyć historię kaskadera pracującego na planie serii o Harrym Potterze w filmie „David Holmes: Chłopiec, który przeżył”.

Nowości w HBO Max – 16-30 listopada

„Julia”, sezon 2. – 30 listopada



Julia Child wnosi swoją charakterystyczną radość życia do przełomowego programu telewizyjnego, który na zawsze się zmienia amerykańską kuchnię.



„Czuję Twój oddech” – 30 listopada



Nevena, prokuratorka i samotna matka, stara się pogodzić pracę z rodziną, gdy jej ostatnia sprawa powiązana jest ze szkołą jej syna.



„Candy Cruz” – 23 listopada



Candy dołącza do telewizyjnego programu kulinarnego i zbliża się do gospodarza Emiliano. Para nawiązuje przyjaźń, która radykalnie zmieni ich życie.



„Trzy rodziny” – 24 listopada



Akcja produkcji rozgrywa się w Irlandii Płn. w latach 2013–2019 i opowiada prawdziwe historie rodzin, które dotknęły restrykcyjne przepisy aborcyjne.



„Bukmacher” – 30 listopada



Doświadczony bukmacher musi zmierzyć się z legalizacją hazardu sportowego i coraz szybszym tempem życia w Los Angeles.



„Letizia Battaglia: Życie i śmierć w Palermo” – 22 listopada



Miniserial opowiada historię życia Letizii Battaglii, jednej z najwybitniejszych fotoreporterek na świecie, a także odkrywa tajemnice Palermo.



„Wojna o jutro” – 17 listopada



Dan jest zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki. Łączy siły ze swoim dawno niewidzianym ojcem naukowcem, aby na nowo napisać losy planety.



„Zjazd życia” – 17 listopada

22-leni Franz Klammer ma szansę na wygraną w igrzyskach olimpijskich. Wcześniej jednak musi zmierzyć się z presją ze strony całego narodu.





„Wilk i pies” – 17 listopada



Ana urodziła się na wyspie rządzonej przez religię i tradycje. Pewnego dnia bohaterka wyrusza w podróż pełną nowych pragnień.



„Blue Beetle” – 17 listopada



Absolwent college'u Jaime Reyes wraca do domu pełen marzeń dotyczących przyszłości. Szybko jednak okazuje się, że miejsce bardzo zmieniło się pod jego nieobecność.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman” – 19 listopada



Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.



„Hotel Sinestra” – 24 listopada



Podczas zimowych wakacji w szwajcarskim hotelu Sinestra 11-letnia Ava pragnie, aby jej nadopiekuńczy rodzice po prostu zniknęli.



„Książę i żebrak na Gwiazdkę” – 24 listopada



Młoda agentka federalna zatrudnia sobowtóra, który ma odegrać rolę zaginionego poufnego informatora.



„Ex Machina” – 24 listopada



Młody programista zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota.



„65” – 24 listopada



Adam Driver jako astronauta, który musi znaleźć sposób na przetrwanie na nieznanej planecie.



„Opowieści z kasztanowego lasu” – 24 listopada



Krótko po II wojnie światowej, w lesie między Włochami a Jugosławią, stary cieśla i sprzedawczyni kasztanów dzielą się wspomnieniami z przeszłości.



„Pewien mężczyzna” – 24 listopada



Rie znalazła szczęście ze swoim drugim mężem. Po jego tragicznej śmierci odkrywa jednak, że nie był on tym, za kogo go uważała.



„Dzieciak rządzi” – 25 listopada



Dziecko ubrane w garnitur i niosące teczkę łączy siły ze swoim 7-letnim bratem, aby powstrzymać nikczemny spisek dyrektora generalnego Puppy Co.



„Rycerze Zodiaku” – 25 listopada



Seiya poświęca wszystko, aby zająć należne mu miejsce wśród Rycerzy Zodiaku. Obraz na podstawie międzynarodowej sensacji anime.



„Zaginiona” – 25 listopada



Nastolatka z Los Angeles musi wykorzystać całą dostępną technologię, gdy jej matka znika bez śladu w Kolumbii.



„David Holmes: Chłopiec, który przeżył” – 16 listopada



Dokument o Danielu Radcliffe'ie i jego dublerze Davidzie Holmesie, których bliska przyjaźń zostaje wystawiona na próbę za sprawą tragicznego wypadku.



„Supernowa” – 30 listopada



Elsa ma siedemnaście lat, gdy odkrywa, że jej życie może się skończyć: ma białaczkę i natychmiast potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego.Czytaj też:

Szukasz dobrego filmu? To lista 15 najlepszych thrillerów na Disney+Czytaj też:

Co nowego na Netfliksie? Lista premier tego tygodnia