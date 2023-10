Netflix usunie te tytuły do końca października. Pospiesz się z oglądaniem!

„Pat a Pat Como” – do 2 października



Dla Como i jego przyjaciół każda nowa przygoda jest lekcją tego, dlaczego należy zachować ostrożność i dbać o siebie nawzajem.



„Qurious Como” – do 2 października



Zmniejszony Como i jego przyjaciele badają otaczający ich pełen cudów świat, od jedzenia po artykuły gospodarstwa domowego.



„Kroniki Shannary” – do 10 października



Cywilizacja jest zdewastowana. Kiedy Ziemi zagraża ogromny oddział demonów, ostatnią szansą planety na ocalenie są trzej młodzi bohaterowie.



„Zapytaj lekarza” – do 18 października



Trójka przyjaznych lekarzy dzieli się fachowymi radami, obala medyczne mity i testuje najnowsze odkrycia m.in. na temat alergii, snu i właściwej diety.



„Więzień nr 1” – do 27 października



W wyniku fałszywego oskarżenia prezydent Meksyku trafia do więzienia. Rozpoczyna się trudna walka o wolność i sprawiedliwość w skorumpowanym kraju.



„Another Miss Oh” – 29 października



Reżyser dźwięku, który ma wizje dotyczące przyszłości innych osób, zostaje wmieszany w życie dwóch kobiet o tym samym nazwisku.



„Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans” – do 31 października



Na poddanym terraformacji Marsie grupa młodocianych żołnierzy buntuje się przeciwko dorosłym, którzy ich zdradzili, oraz przeciw opresyjnemu ziemskiemu rządowi.



„Voice” – do 31 października



Detektyw, którego żona została zabita przez seryjnego mordercę, łączy siły z młodym, utalentowanym profilerem głosu próbującym rozwiązać sprawę morderstwa własnego ojca.



„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” – do 31 października



Kiedy Paryżowi grozi niebezpieczeństwo, Marinette zamienia się w Biedronkę. Jednak nie wie, że Adrien, jej szkolna miłość, też jest superbohaterem o imieniu Czarny Kot.

