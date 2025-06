50 najlepszych filmów teraz na Netflix. Wybrali widzowie, nie algorytm

Szukasz sprawdzonego filmu na wieczór? Zamiast przeszukiwać katalog Netfliksa przez pół godziny, sprawdź naszą listę 50 najlepszych filmów, które obecnie można obejrzeć na platformie. To zestawienie powstało na podstawie ocen widzów – nie znajdziesz tu przypadkowych tytułów, tylko sprawdzone propozycje.

Uwzględniliśmy zarówno filmy oryginalne Netfliksa, jak i licencjonowane produkcje, które cieszą się wyjątkową popularnością. Są tu mocne dramaty, trzymające w napięciu thrillery, nagradzane produkcje biograficzne, świetne komedie, ale też kino akcji z najwyższej półki. To lista, która oszczędzi ci scrollowania, rozczarowań i przypadkowych wyborów. Kierowaliśmy się nie tylko średnimi ocenami użytkowników, ale także popularnością tytułów. Każdy film to pozycja, którą widzowie realnie polecają – i do której warto wracać.

Przejrzyj pełne zestawienie i wybierz coś, co naprawdę warto obejrzeć – bez ryzyka straconego wieczoru.

50 najlepszych teraz filmów na Netflix

„Mściciel”



W skrywającym mroczny sekret miasteczku Lago zjawia się tajemniczy jeździec. Właściciele lokalnej kopalni wynajmują go do ochrony przed bandytami, którzy po wyjściu z więzienia chcą zemścić się na mieszkańcach.



„Bracia”



Gdy żołnierz walczący w Afganistanie zostaje uznany za zmarłego, jego młodszy brat pociesza szwagierkę i zbliża się do niej. Niedługo później wojskowy nieoczekiwanie powraca.



„Cast Away: Poza światem”



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.



„Teoria wszystkiego”



Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga - rozwoju jego choroby, rodzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa.



„Erin Brockovich”



Prawdziwa historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.



„Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Czerwony smok”



Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Zimna wojna”



Utalentowany kompozytor zakochuje się w młodej członkini zespołu ludowego. Wielkie uczucie utrudniają jednak realia powojennego bloku komunistycznego.



„Ostatnia Rodzina”



Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.



„Tamte dni, tamte noce”



Nastoletni chłopak zakochuje się w gościu, który przyjechał na wakacje do jego rodziców.



„Wyznania Gejszy”



Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat, w którym się wychowywała.



„Joe Black”



Śmierć pod pseudonimem Joe Black zjawia się po Williama. Nieoczekiwanie zakochuje się w jego córce.



„Duma i uprzedzenie”



Ekranizacja powieści Jane Austen. Życie pięciu sióstr w georgiańskiej Anglii odmienia się, gdy do sąsiedztwa sprowadza się dwóch kawalerów.



„Boże ciało”



Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Mój sąsiad Totoro”



Dwie dziewczynki wraz z ojcem przeprowadzają się na wieś. Poznają tam magiczne stworzenia zamieszkujące pobliski las.



„Lektor”



Berlin, 1958 rok. 15-letni Michael zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po latach oboje będą musieli zmierzyć się z jej przeszłością.



„Róża”



Były AK-owiec i wdowa po żołnierzu Wehrmachtu próbują wspólnie stawić czoło okrutnej rzeczywistości.



„Donnie Brasco”



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Obdarowani”



Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki.



„Bohemian Rhapsody”



Dzięki oryginalnemu brzmieniu Queen staje się jednym z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki.



„Shrek”



By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.



„Rzymskie wakacje”



Księżniczka Anna spędza incognito dzień w Rzymie. Towarzyszy jej dziennikarz, który zna jej prawdziwe nazwisko.



„Top Gun: Maverick”



Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej, Pete „Maverick” Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.



„Twój Vincent”



Bohaterowie obrazów Vincenta van Gogha przedstawiają historię życia oraz tajemniczej śmierci artysty.



„Lęk pierwotny”



Martin zostaje adwokatem młodego Aarona oskarżonego o morderstwo arcybiskupa.



„Wróg u bram”



Druga wojna światowa. W oblężonym Stalingradzie dochodzi do pojedynku dwóch snajperów.



„The End of Evangelion”



Seele organizuje zmasowany atak na NERV, próbując zniszczyć Evy, zanim Gendo uruchomi Trzecie Uderzenie i Projekt Dopełnienia Ludzkości.



„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.



„Ruchomy zamek Hauru”



Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”



Mężczyzna zwany Harmonijką pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka.



„Księżniczka Mononoke”



Książę małej wioski zostaje przeklęty przez demona. Wyrusza w podróż, by poprosić legendarnego boga zwierząt o zdjęcie uroku.



„Bękarty wojny”



W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.



„Spider-Man Uniwersum”



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„W pogoni za szczęściem”



Film oparty na faktach. Chris, samotny ojciec pozbawiony domu, stara się mimo przeciwności losu o posadę w biurze maklerskim.



„Spider-Man: Poprzez multiwersum”



Miles trafia do multiwersum, w którym spotyka innych Spider-Manów. Sam musi odkryć, co dla niego oznacza bycie bohaterem oraz jak uratować tych, na których mu zależy.



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.



„Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.



„Człowiek z blizną”



Rok 1980. Pochodzący z Kuby przestępca, Tony Montana, tworzy w Miami narkotykowe imperium.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Pulp Fiction”



Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.



„Ojciec chrzestny”



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.



„Skazani na Shawshank”



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.Czytaj też:

Mocne wejście w weekend: 5 nowości od Netflix i aż 8 perełek od MaxCzytaj też:

Ukryte perełki na Disney+. 11 filmowych sztosów, których jeszcze nie widziałeś