Wraca jeden z najlepszych serialowych thrillerów ostatnich lat! W głównej roli uwielbiana aktorka

Apple TV+ ogłasza, że zdobywczyni nagród Emmy i Złotego Globu Rachel Brosnahan („Wspaniała Pani Maisel”, nadchodzący „Superman”) zagra główną rolę i będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej w długo wyczekiwanym drugim sezonie serialu prawniczego „Uznany za niewinnego”.

Nadchodzi 2. sezon jednego z najlepszych seriali ostatnich lat! Wiemy, kto w głównej roli!

Drugi sezon, stworzony przez wielokrotnie nagradzanych twórców Emmy, Davida E. Kelleya („Wielkie kłamstewka”, „Ally McBeal”) i J.J. Abramsa („Zagubieni”, filmy z serii „Gwiezdne wojny”), oraz producentów wykonawczych Jake'a Gyllenhaala, Rachel Rusch Rich, Ericę Lipez i Matthew Tinkera, inspirowany jest powieścią prawniczą Jo Murray „Dissection of a Murder”. Szczegóły fabuły drugiego sezonu nie zostały jeszcze ujawnione.

„Uznany za niewinnego” to produkcja Bad Robot Productions i David E. Kelley Productions, realizowana we współpracy z Warner Bros. Television. Kelley pełni rolę showrunnera drugiego sezonu wspólnie z Ericą Lipez („We Were the Lucky Ones”, „The Morning Show”). Abrams i Rachel Rusch Rich odpowiadają za produkcję wykonawczą w imieniu Bad Robot, a Kelley, Matthew Tinker i Lipez w ramach David E. Kelley Productions. Rachel Brosnahan, oprócz roli głównej, będzie również producentką wykonawczą. Jake Gyllenhaal, który grał główną rolę w pierwszym sezonie, kontynuuje jako producent wykonawczy z ramienia swojej firmy Nine Stories. Scott Turown, autor książki „Uznany za niewinnego”, jest współproducentem wykonawczym.

Fenomen serialu „Uznany za niewinnego”. To telewizja najwyższej jakości

Od światowej premiery w 2024 roku, serial „Uznany za niewinnego” zyskał ogromne uznanie, a rola Gyllenhaala jako Rusty'ego Sabicha została określona jako „hipnotyzująca” i „znakomita”. Produkcja została okrzyknięta „jednym z najlepszych thrillerów prawniczych ostatnich lat” „trzymającym w napięciu”, „niezwykle wciągającym”, „telewizją najwyższej jakości” oraz „pop-kulturowym hitem lata”. Na polskim Filmwebie serial ma ocenę 7,5/10 od widzów i 7,1/10 od krytyków. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście – serdecznie go polecamy!

