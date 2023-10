Plejada gwiazd w nowym filmie Netfliksa. Jest zapowiedź „Zostaw świat za sobą”

Film „Zostaw świat za sobą” opowiada o rodzinnych wakacjach, które przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

O filmie "Zostaw świat za sobą"

Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila („Mr. Robot”). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi — Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych — G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha’la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

Film „Zostaw świat za sobą” powstał na podstawie nominowanej do National Book Award powieści Rumaana Alama. Za produkcję odpowiadają Esmail Corp i Red Om Films, a za produkcję wykonawczą — Higher Ground Productions.

Zobaczcie pierwszą zapowiedź nadchodzącej produkcji:

„Zostaw świat za sobą”. Co wiemy o premierze filmu?

Netflix ogłosił, że „Zostaw świat za sobą” zadebiutuje na platformie za dwa miesiące. Film oglądać będziemy mogli od 8 grudnia 2023.

