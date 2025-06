5 nowości na Netflix i 3 na Max. Dziś wraca mocny serial z Izabellą Scorupco

Czerwiec zaczyna się naprawdę mocnym uderzeniem na platformach streamingowych. Dziś na Netflix i Max trafia aż osiem nowości, w tym kontynuacje głośnych produkcji, świeże serialowe premiery i filmowe zaskoczenia. Wśród nich szczególną uwagę przyciąga powrót serialu z udziałem Izabelli Scorupco – intensywnego thrillera, który w poprzednich sezonach trzymał widzów w napięciu do ostatniej minuty.

Netflix serwuje pięć tytułów, które warto mieć na radarze – od mrocznych opowieści po lekkie historie idealne na wieczorny relaks. Max nie pozostaje w tyle i dorzuca trzy solidne pozycje, które mogą zagościć w waszej kolejce do oglądania. Jeśli szukacie czegoś nowego na dzisiejszy seans – mamy dla was gotową listę.

Nowości od Max i Netflix na dziś. Wraca serial z Izabellą Scorupco

„Ruiny” (Netflix)



Idylliczne wakacje w Cancun przybierają niebezpieczny obrót, gdy tajemniczy turysta przekonuje czworo młodych Amerykanów, by dołączyli do wykopalisk.



„Skazani na Shawshank” (Netflix)



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.



„Królowe Djursholm” (Netflix)



Jest rok 2000. Po studiach w Paryżu Lollo wraca do Sztokholmu. Pozostałe dziewczyny są znudzone zwykłym życiem. Wszystkie nadal mieszkają w domach rodziców, ale powrót Lollo sprawia, że zaczynają rozważać wyprowadzkę. Tylko jak znajdą na to pieniądze? Obiecały przecież matce Lollo, Margarecie, że nie będą już nigdzie się włamywać. Może jest inny sposób? W końcu dziewczyny są profesjonalistkami i naprawdę brakuje im dreszczyku emocji. Wiedzą, że dużo pieniędzy jest w świecie sztuki, a dla Królowych nic nie wydaje się niemożliwe.



„Ginny & Georgia” (Netflix)



Podczas własnego wesela Georgia została aresztowana za morderstwo, czym przekreśliła swoje szanse na happy end i postawiła Millerów w wyjątkowo niekorzystnym położeniu. Ginny i Georgia zawsze razem stawały naprzeciw całemu światu, ale nigdy nie przyszło im się zmierzyć z tak trudną sytuacją. Gdy przyjdzie co do czego, Ginny będzie musiała zastanowić się, gdzie jest jej miejsce, i zdecydować, czy naprawdę pisze się na krucjatę przeciwko wszystkim.



„Oponiarze” (Netflix)



Will (Steven Gerben), nerwowy i niewykwalifikowany spadkobierca sieci warsztatów samochodowych, próbuje uratować firmę ojca pośród chaosu, którego sprawcą jest pracujący dla niego kuzyn Shane (Shane Gillis).



„Chespirito: Chcąc nie chcąc” (Max)



Opowieść o drodze do sławy ukochanego meksykańskiego idola Roberto Gómeza Bolañosa, najlepiej znanego jako „Chespirito”.



„Dražen” (Max)



Historia Dražena Petrovića, chorwackiej legendy koszykówki, którego determinacja i bezkompromisowy duch przekształciły międzynarodowe boiska.



„Nastoletnia miłość” (Max)



Bystra czternastolatka wchodzi w swój pierwszy związek z najlepszym przyjacielem swojego brata, jednocześnie odkrywając feminizm i podwójne standardy dotyczące płci w ich liceum.Czytaj też:

