Mocne wejście w weekend: 5 nowości od Netflix i aż 8 perełek od Max

Serial o mafijnym egzekutorze, miniserial o tajemniczym zaginięciu, film Tyler'a Perry'ego z Taraji P. Henson w głównej roli, hit z Bradem Pittem sprzed lat, czy napakowane akcją mocne kino, prosto z Francji. Netflix serwuje dziś aż pięć dobrych nowości, a Max nie pozostaje w tyle. Platforma ma dla nas same hollywoodzkie produkcje – od polskiego filmu o Simonie Kossak, po wysokobudżetową opowieść o Howardzie Hughesie, w której wcielił się w niego Leonardo DiCaprio.

Sprawdźcie wszystkie dzisiejsze nowości na dwóch najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowch i zacznijcie weekend z dobrym seansem.

Weekend pełen hitów – 13 nowości od Netflix i Max

„Zero litości” (Netflix)



Po 11 latach spędzonych na wygnaniu dawny mafijny egzekutor, Gi-jun, powraca do kraju, aby wytropić zabójców brata i zemścić się na członkach seulskiego półświatka.



„Ocaleni” (Netflix)



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną — a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie… oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Nokaut” (Netflix)



Bastien (Ciryl Gane) prowadzi życie odludka odkąd trzy lata temu przypadkowo zabił swojego rywala, Enza, w walce MMA. Wdowa po Enzie odszukuje mężczyznę i prosi go o pomoc — tylko Bastien może uratować Léo (Maleaume Paquin), jej nastoletniego syna, który zaginął w północnej części Marsylii. Bastien wyrusza więc na jego poszukiwania. Podczas swojej misji poznaje Kenzę (Alice Belaïdi) — młodą policjantkę, która jest gotowa na wszystko, aby dorwać nowe szychy marsylskiego półświatka. Léo jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a jej zostało niewiele czasu.



„Ostatnia kropla” (Netflix)



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat mający w głębokim poważaniu jej istnienie doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.



„World War Z” (Netflix)



Tajemnicza choroba zmienia ludzi w żądne krwi zombie. Chcący zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo były pracownik ONZ, Gerry Lane, dołącza do zespołu mającego znaleźć przyczynę dziesiątkującej świat zarazy.



„Foxcatcher” (Max)



Oparta na faktach historia skomplikowanej relacji między ekscentrycznym milionerem a dwoma utytułowanymi zapaśnikami. Pięć nominacji do Oscara, w tym za reżyserię i scenariusz.



„W blasku ekranu” (Max)



Rzeczywistość Owena zaczyna się rozpadać, kiedy jego ulubiony program zostaje tajemniczo zdjęty z anteny.



„Sekretarka” (Max)



Obsypana nagrodami, kontrowersyjna, niebanalna i mocno perwersyjna historia biurowego romansu szefa z sekretarką.



„Simona Kossak” (Max)



Historia biolożki, Simony Kossak, która po ukończeniu studiów postanawia porzucić dawne życie w Krakowie i rozpocząć pracę w Białowieży. Na miejscu poznaje znanego fotografa przyrody, a wspólna pasja sprawia, że zaczyna ich łączyć szczególna więź.



„Aviator” (Max)



Wysokobudżetowa opowieść o Howardzie Hughesie, najszybszym człowieku w powietrzu i zarazem najbogatszym człowiek na ziemi.



„Człowiek magnes” (Max)



Lucien jest ludzkim magnesem. Pewnego dnia spotyka wędrowny cyrk i jego barwną trupę. Jego magnetyzm przyciąga zarówno dobre, jak i złe rzeczy.



„Warcraft: Początek” (Max)



Dwa przeciwstawne światy zderzają się w epickim konflikcie, który zadecyduje o losie wszystkich.



„The Alto Knights” (Max)



Dwóch najbardziej prominentnych gangsterów w Nowym Jorku, Frank Costello i Vito Genovese, walczy o kontrolę nad ulicami miasta. Kiedyś najlepsi przyjaciele, dziś walczą do upadłego o wpływy.Czytaj też:

Filmowa topka na Max. Polacy pokochali te 3 tytułyCzytaj też:

Seriale podobne do „Rezerwatu” na Netflix. Lista innych skandynawskich perełek