Najbardziej kontrowersyjny film Disneya trafił do sieci. Takich reakcji dawno nie było

W przypadku „Śnieżki” Disney miał sporo problemów. Gal Gadot, która w filmie wcieliła się w Zła Królową, otwarcie wspierała swój kraj, przez co naraziła się na ostrą krytykę ze strony osób broniących Palestyny. Z kolei Rachel Zegler, która zagrała tytułową postać, w wywiadach opisała nową wersję filmu jako bardziej niezależną, co zdaniem niektórych komentatorów uczyniło go zbyt feministycznym, pozbawionym klasycznej narracji „książę ratuje bohaterkę”. Sama przyznała później, że kocha zarówno oryginalną bajkę, jak i jej nową wersję.

Z krytyką spotkał się sam wybór głównej bohaterki – Zegler polsko‑kolumbijska aktorka, wcieliła się w postać tradycyjnie przedstawianą z „cerą białą jak śnieg”. Decyzja ta wywołała dyskusje – pojawiły się nawet rasistowskie komentarze. Kolejną kwestią budzącą kontrowersje był fakt, że twórcy, zamiast wybrać aktorów niskorosłych do ról krasnoludów, użyli CGI, aby stworzyć „magiczne istoty”. Peter Dinklage (znany z „Gry o Tron”) otwarcie skrytykował ten wybór jako „wsteczny” i „absurdalny”, zarzucając, że ogranicza kariery aktorów z karłowatością.

Film ostatecznie zebrał mieszane opinie, a do kin przyciągnął bardzo małą publikę. Zarobił ostatecznie 205 mln dolarów przy budżecie ok. 240-270 mln dolarów.

Gdzie oglądać nową „Śnieżkę”? Trafiła już do sieci

Teraz nowa „Śnieżka” trafiła do sieci – od dziś można ją oglądać na Disney+. „W tej ponadczasowej przygodzie, Śnieżka (Rachel Zegler) ucieka do zaczarowanego lasu, by schronić się przed swoją macochą — Złą Królową (Gal Gadot), która chce ją zgładzić. Na swojej drodze spotyka siedmioro, niezwykłych krasnoludków: Gapcia, Nieśmiałka, Gburka, Apsika, Wesołka, Mędrka i Śpioszka. Łączą oni siły, by wspólnie przeciwstawić się królewskiej niesprawiedliwości. Z pomocą nowych przyjaciół, Śnieżka uczy się, czym jest prawdziwa odwaga i jak ważna jest wiara w siebie. Wkrótce staje się symbolem nadziei dla całego królestwa” – opisuje platforma.

W nowej wersji „Śnieżki” ścieżka dźwiękowa łączy oryginalne utwory z nowymi aranżacjami tych klasycznych. Za muzyczną stronę filmu odpowiadają zdobywcy „EGOT” (Emmy, Grammy, Oscara, Tony), Benj Pasek i Justin Paul („Król rozrywki”, „La La Land”). Reżyserem jest Marc Webb („Obdarowani”, „Genialna Morgan”).

