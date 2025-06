Najlepsze islandzkie seriale. TOP 5 tytułów, które obejrzysz w Polsce

Islandia to nie tylko kraina lodu, ognia i zapierających dech w piersiach krajobrazów, ale też źródło wyjątkowych seriali, które potrafią oczarować klimatem, fabułą i surowym stylem. Choć to niewielki kraj, jego produkcje coraz częściej trafiają na międzynarodowe platformy i zdobywają uznanie widzów na całym świecie – także w Polsce.

W ostatnich latach współprace międzynarodowe islandzkiej telewizji sprawiły, że tamtejsze produkcje stały się bardziej dostępne dla widzów spoza wyspy. Nie trzeba więc już szukać pirackich źródeł – wystarczy kilka kliknięć na popularnych platformach streamingowych. Przygotowaliśmy listę najlepszych islandzkich seriali, które można legalnie obejrzeć w Polsce – niektóre to klasyki nordyckiego noir, inne to świeże perełki, które dopiero zdobywają popularność.

Jeśli macie ochotę na coś innego niż hollywoodzkie schematy i szukacie historii z duszą, koniecznie sprawdźcie te tytuły.

Najlepsze seriale prosto z Islandii, które obejrzysz w Polsce

„The Valhalla Murders”

Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.

„Katla”

Rok po erupcji podlodowcowy wulkan Katla jest wciąż aktywny. Gríma nadal szuka swojej siostry, która zaginęła w dniu pierwszego wybuchu. Gdy nadzieja na odnalezienie jej ciała gaśnie, mieszkańców okolicy zaczynają odwiedzać nieoczekiwani goście. Pod lodem może kryć się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.

„The Darkness”

Serial jest adaptacją serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona i opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która bada sprawę szokującego morderstwa, zmagając się jednocześnie z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć winnego – nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia.

„Jak siostry”

Na żwirowisku zostają odnalezione szczątki nastolatki, która zaginęła ćwierć wieku temu. Policja na nowo bierze się za starą sprawę. Pora, aby trzy kobiety dobrze pamiętające feralne wydarzenia sprzed lat, zrobiły rachunek sumienia.

„Doktor Kristin”

Lekarka decyduje się porzucić życie w dużym mieście i przenieść się na prowincję. Musi zmierzyć się nie tylko z nowymi wyzwaniami zawodowymi, ale także z duchami własnej przeszłości, które powracają w nowym otoczeniu.

