Najlepiej oceniane seriale na Netflix z 2023 roku. To warto oglądać

Najlepsze seriale Netfliksa z 2023 roku

30. „Niema cisza”



Sergio nie mówi od dnia, kiedy zamordował rodziców. Po sześciu latach pewna nastolatka może jednak pomóc w ujawnieniu wszystkich szczegółów tej historii.



29. „XO, Kitty”



Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum swojej nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.



28. „Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści”



Mistrz mangi z gatunku horroru Junji Ito proponuje wywołujący dreszcze wybór swoich najbardziej dziwacznych, upiornych i przerażających opowieści.



27. „Wellmania”



Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było.



26. „Różowe lata 90.”



Córka Erica i Donny przyjeżdża do dziadków na wakacje. Pod ich czujnym okiem zacieśnia więzi z nową generacją dzieciaków z Point Place.



25. „Zakłamane życie dorosłych”



Neapol, lata 90. Obcesowa, gruboskórna ciotka Vittoria pokazuje swojej wychowanej pod kloszem siostrzenicy mroczną stronę miasta, co irytuje surowych rodziców dziewczyny.



24. „Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh”



Szokujące tragedie powodują rozłam w zżytej społeczności w Karolinie Południowej i ujawniają wstrząsające sekrety jej najbardziej wpływowej rodziny.



23. „Dni”



Niektórzy ich obwiniali, inni uznali za bohaterów. Bez wątpienia jednak walczący ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem.



22. „Wojna na pełnym morzu”



Gdy wybucha druga wojna światowa, dwaj marynarze na norweskim handlowcu muszą sprostać brutalnej rzeczywistości, by przetrwać konflikt, w który nie chcieli się mieszać.



21. „Krawiec”



Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.



20. „Kalejdoskop”



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



19. „Monique Olivier: Asystentka diabła”



W latach 1987 - 2003 Michel Fourniret zapracował na opinię najbardziej odrażającego mordercy we Francji, ale co z jego żoną? Była pionkiem w jego rękach czy wspólniczką?



18. „Black Knight”



W dystopijnym 2071 roku zniszczonym przez zanieczyszczenie powietrza uchodźca stara się wstąpić w szeregi potężnych dostawców, aby zdobyć jedzenie i przetrwać.



17. „Facet z Florydy”



Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



16. „Waco: Amerykańska apokalipsa”



Ten serial dokumentalny zawiera niepublikowany wcześniej materiał z głośnego 51-dniowego starcia między agentami federalnymi i uzbrojoną grupą religijną w 1993 roku.



15. „Pielęgniarka”



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



14. „Triada”



Rebecca odkrywa, że po urodzeniu została rozdzielona z dwiema pozostałymi siostrami, wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu.



13. „Shahmaran”



Şahsu zaczyna studia i poznaje dziadka, z którym nie miała wcześniej kontaktu. Wkrótce wkracza też do świata legend i wielkiej miłości.



12. „Śnieżna dziewczyna”



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



11. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”



Prequel serialu „Bridgertonowie”. Ślub młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym rozpoczyna wielką historię miłosną, która odmienia londyński dwór.



10. „Madoff: Potwór z Wall Street”



Serial dokumentalny o drodze na szczyt i upadku Berniego Madoffa, który zorganizował największą piramidę finansową w historii Wall Street.



9. „Lockwood i spółka”



Dziewczyna z niezwykłymi umiejętnościami paranormalnymi dołącza do dwóch nastolatków z małej agencji pogromców duchów, aby walczyć ze złymi duchami dręczącymi Londyn.



8. „Break Point”



Ten pełen akcji serial zabierze Cię w podróż wraz z najbardziej utalentowanymi tenisistami świata, dążącymi do sławy i zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych.



7. „Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



6. „McGregor Forever”



Brutalne ciosy i cięty język Conora McGregora uczyniły z niego największą gwiazdę UFC. Poznaj jego historię w tym porywającym serialu dokumentalnym.



5. „Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego”



Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię i dwóch braci, którzy sterroryzowali całe miasto.



4. „I love to hate you”



Komedia romantyczna, w której od nienawiści do miłości kroczą Kim Ok-vin („Kroniki Arthdalu”) i Yoo Teo („Money Game”).



3. „Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



2. „Arnold”



Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera - mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka.



1. „Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.Czytaj też:

