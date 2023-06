Thriller „Tajna inwazja” od Marvela od dziś na Disney+. Takiego serialu jeszcze nie było

„Tajna inwazja” to najnowsza propozycja od Marvela w reżyserii Kyle'a Bradstreeta, znanego z tytułów takich jak „Stacja Berlin”, „Mr. Robot” czy „Prawdziwa historia rodu Borgiów”. To thriller szpiegowski, w którym śledzimy historię Nicka Fury’ego, który dowiaduje się o planowanym ataku wrogiej frakcji Skrulli na Ziemię.

O wsparcie zwraca się m.in. do Everetta Rossa, Marii Hill i zaprzyjaźnionego Skrulla – Talosa. Rozpoczyna się gra z czasem, a stawka jest wysoka. Intryga, napięcie, a do tego zmiennokształtni Skrulle, którzy mogą wcielić się w każdą postać – to wszystko sprawia, że nikomu nie można zaufać.

Kto w obsadzie serialu „Tajna inwazja”

Całości dopełni rewelacyjna obsada, dobrze znana nie tylko fanom MCU. W rolę Nicka Fury’ego ponownie wcieli się niezastąpiony Samuel L. Jackson, a agenta FBI Everetta Rossa odegra Martin Freeman.

Oprócz tego na ekranie widzowie zobaczą również Emilię Clark (jako G’iah), Olivię Colman (jako Sonyę Falsworth) czy Dona Cheadle (jako pułkownika Jamesa Rhodesa).

„Tajna inwazja”. Kiedy nowe odcinki?

Nowe odcinki serialu „Tajna inwazja” pojawiać się będą na Disney+ w każdą środę.

