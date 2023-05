Lista 10 najpopularniejszych seriali Netfliksa w Polsce. Te tytuły biją rekordy

10. „Dyplomatka”



Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell). „Dyplomatka” showrunnerki Debory Cahn („Prezydencki poker”, „Homeland”) to współczesny dramat polityczny o transcendencji i trudach wieloletnich relacji między krajami i ludźmi. W rolach głównych występują także David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear i Ato Essandoh, a producentami wykonawczymi są Debora Cahn, Janice Williams i Keri Russell.



9. „Łasuch”, sezon 2.



Nadchodzi nowa, śmiertelnie niebezpieczna fala Przypadłości, a Gus (Christian Convery) wraz z grupą innych hybryd trafiają do niewoli Generała Abbota (Neil Sandilands) oraz jego Ostatnich Ludzi. Pragnąc umocnić swoją władzę poprzez odkrycie lekarstwa, Abbot wykorzystuje dzieci do eksperymentów prowadzonych przez trzymanego w niewoli doktora Adityę Singha (Adeel Akhtar), który pragnie jak najszybciej stworzyć lek, by uratować swoją zainfekowaną żonę Rani (Aliza Vellani). Chcąc chronić przyjaciół, Gus zgadza się pomóc doktorowi oraz wyrusza w mroczną podróż, której celem jest odkrycie jego pochodzenia oraz roli jego matki Birdie (Amy Seimetz) w wydarzeniach prowadzących do Wielkiej Zapaści. Poza murami Ostoi Tommy Jepperd (Nonso Anozie) i Aimee Eden (Dania Ramirez) łączą siły, by uwolnić hybrydy, lecz dochodzi między nimi do spięć, gdy na jaw wychodzi tajemnica Jepparda. Ujawnienie sekretów z przeszłości stawia szansę na odkupienie pod znakiem zapytania, a Gus i jego nowo poznana rodzina stają na kursie kolizyjnym z Generałem Abbotem oraz złymi siłami, które chcą ich zniszczyć raz na zawsze. „Łasuch” to serial oparty na serii komiksów wydawnictwa DC, których autorem jest Jeff Lemire. Serial produkowany jest przez Warner Bros. Television, a jego producentami wykonawczymi są Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell, i Linda Moran.



8. „Psi patrol”



Bohaterskie psy wraz z chłopcem ratują świat.



7. „Krawiec”



Historia Peyamiego, młodego i sławnego krawca, który odziedziczył po dziadku nie tylko talent, ale także dochodowy biznes. Po śmierci dziadka Peyami zabiera ze sobą do Stambułu swój największy sekret, gdzie musi opiekować się nim, tak aby nikt nie odkrył prawdy. W życiu Peyamiego i Mustafy pojawia się uciekająca od toksycznego związku z Dimitrim Esvet.



6. „Zaginieni: Wyścig z czasem”



Dołącz do detektywów z biura szeryfa z Karoliny Południowej, którzy ścigają się z czasem, by odnaleźć osoby zaginione w tajemniczych okolicznościach.



5. „Firefly Lane”



Co mogłoby zakończyć bliską, trzydziestoletnią przyjaźń Tully i Kate, naszych „Najlepszych przyjaciółek z Firefly Lane”? Odpowiedź poznamy w tym sezonie. Na razie jednak Kate zmaga się z bolesnymi skutkami niefortunnej podróży Johnny’ego do Iraku, a Tully staje w obliczu procesu sądowego po odejściu z talk-show i musi zacząć swoją karierę od początku. Na życiowym rozdrożu postanawia odkryć, kim jest i skąd pochodzi. Wbrew życzeniom swojej tajemniczej matki hippiski, Cloud, zaczyna szukać ojca, którego nigdy nie poznała. W retrospekcji przenosimy się do lat 80., aby zobaczyć jak Kate i Johnny zakochują się w sobie, rozpętując małą rewolucję w redakcji, w której razem pracują. Kariera Tully się rozwija, a ona walczy (i flirtuje!) z zarozumiałym prezenterem sportowym Dannym Diazem. Wygląda na to, że w końcu znalazła odpowiedniego faceta — o ile uda im się wytrzymać bez kłótni przez pięć minut. W latach 70. nastoletnie Kate i Tully walczą o utrzymanie swojej przyjaźni, gdy Cloud trafia do więzienia za handel narkotykami, a Tully przeprowadza się do babci mieszkającej z dala od Firefly Lane. Dziewczyny osobno zmagają się z problemami w szkole, ale wiedzą, że wystarczy, że będą nawzajem się wspierać.



4. „Skradzione serce”



Zacarías Cienfuegos odkrywa, że jego żona Camila upozorowała swoją śmierć, aby zniknąć z jego życia. Postanawia zrobić wszystko, aby ją odzyskać. Popada przy tym w obsesję zemsty się na Simónie — mężczyźnie, w którym zakochała się Camila, nosząca w piersi wszczepione serce jego zamordowanej żony. Zacarías jest prawą ręką prezydenta oraz chce, aby Simón przeżył dokładnie to samo piekło, jakiego doświadczył on sam, przy wsparciu Organizacji — gangu bezwzględnych handlarzy ludzkimi organami. Jego intencje są jasne — chce udowodnić, że czasami jedynym wyjściem jest morderstwo w imię miłości.



3. „Bridgertonowie”



Romantyczny, skandalizujący i błyskotliwy serial, który pokazuje, że prawdziwa przyjaźń jest ponadczasowa, z siłą rodziny lepiej nie zadzierać, a o miłość zawsze warto walczyć. W obsadzie poza Phoebe Dynevor znaleźli się m.in. Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Ben Miller, Bessie Carter i Harriet Cains. Głosu tajemniczej Lady Whistledown użycza Julie Andrews. Serial jest inspirowany bestsellerowymi powieściami autorstwa Julii Quinn.



2. „Black Knight”



W dystopijnym 2071 roku zniszczonym przez zanieczyszczenie powietrza uchodźca stara się wstąpić w szeregi potężnych dostawców, aby zdobyć jedzenie i przetrwać.



1. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”



Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie „Bridgertonów”. Czytaj też:

