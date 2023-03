W „Na Wspólnej” Iga ratuje kolejne porwane dziecko, a Michał już wie, że Starski to oszust

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Przybysz jedzie do kolejnego porwania w galerii handlowej. Natychmiast obstawia wyjścia z budynku i zarządza poszukiwania dziecka. Iga znajduje małą dziewczynkę ukrytą w toaletach sklepu. Robert ma ryzykowny pomysł – czy dziecko rozpozna porywaczkę? Tymczasem Michał dowiaduje się od Igora, że ogromny kapitał firmy Starskiego to fikcja – w rzeczywistości konta biznesmena są puste.

Smolny i Ada dowiadują się, że śledczy Kotz – badający 40 lat temu zaginięcie komendanta milicji – znowu zainteresował się aktami tej sprawy. Tymczasem Basia odbiera panią Wandę ze szpitala – z radością oznajmia pisarce, że "Czarny mech" już w dniu premiery stał się hitem! Kobiety obserwuje… dawny śledczy Kotz! Co łączy staruszkę z zagadkowym śledztwem sprzed lat?

Karol jest wkurzony i nie odbiera telefonów od Ali. Dex i Majka martwią się – wiedzą, że przecież ci dwoje są dla siebie stworzeni. Młodzi mają też inny problem – właściciel mieszkania podniósł im czynsz wynajmu… Tymczasem Kuba niespodziewanie dostaje się na wymianę studencką. Ma jechać do Berlina na 3 miesiące. Co na to Maja?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

