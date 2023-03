Dorota Szelągowska otworzyła się na temat przemocowego ojczyma. „Jest złym człowiekiem”

Profil Doroty Szelągowskiej na Instagramie śledzi ponad 900 tysięcy ludzi. Dziennikarka znana jest z programów takich jak „Dorota was urządzi”, „Weekendowe metamorfozy Doroty”, „Polowanie na mieszkanie” czy „Totalne remonty Szelągowskiej”. 42-latka sama prowadzi własne biuro projektowe. Setki tysięcy fanów gwiazdy chętnie podgląda jej życie w mediach społecznościowych.

Szelągowska u Wojewódzkiego i Kędzierskiego

Dorota Szelągowska była gościnią ostatniego odcinka podcastu „WojewódzkiKędzierski”, jednego z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Podczas długiej rozmowy córka Katarzyny Grocholi opowiedziała o swoich trzech nieudanych małżeństwach, relacji z dziećmi oraz podejściu do sprzątania i gotowania.

Dorota Szelągowska opowiedziała o trudnym dzieciństwie

Nie zabrakło też poważniejszych tematów jak relacja z matką, ataki paniki czy ojczym, który nie tylko używał przemocy w stosunku do Katarzyny Grocholi, ale także był pedofilem. Szelągowska opowiedziała o najbardziej drastycznych momentach z dzieciństwa.

– Nie chciałam go zabić, tylko skrzywdzić. Gdy masz taką sytuację, że ojczym tłucze ci matkę, zamyka drzwi, a ty musisz dzwonić po policję, w pewnym momencie jest ci już wszystko jedno. Przekroczone zostały wszystkie moje [granice], przeczytane moje pamiętniki – wyznała.

Następnie celebrytka wspomniała jedną z prób, jaką podjęła, by zrobić krzywdę wspomnianemu mężczyźnie. – Pamiętam, że on pojechał na jakiś wyjazd ze swoją kochanką i wrócił ze złamaną nogą z nart. I miał taki rowerek. Usiadłam, wzięłam śrubokręcik i rozkręciłam go tak, że trzymał się na ostatnich śrubach. Wiedziałam, że mnie nie dogoni, więc mogłam przed nim uciekać. Ten człowiek był zdolny do różnych rzeczy – dodała.

W dalszej części Dorota Szelągowska zdradziła, gdzie obecnie pracuje jej byłym ojczym. – Mój ojczym najprawdopodobniej mnie nie skrzywdził. Z tego, co wiem, pracuje w TVP, ale nie wiem dokładnie, nie mam wielu wspomnień z tego czasu – mogliśmy usłyszeć.

Przyznała też, że kiedy publicznie nazwała go pedofilem, jej matka bała się, że sprawa trafi do sądu, to jednak nie przestraszyło celebrytki. – Jest złym człowiekiem. Nie lubię w swoim życiu trzech osób, mam do nich pretensje, i on jest jedną z tych trzech osób. Gdybym go zobaczyła na ulicy, nie wiem, jakbym się zachowała – podsumowała.

