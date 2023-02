Lubisz seriale ze zbrodnią w tle? Od tych serii nie będziesz mógł się oderwać

„Stacja Jedenasta”



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Perry Mason”



Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Obsesja zbrodni”



Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.



„4 Blocks”



Produkcja porusza temat arabskich rodów żyjących w Niemczech i ukazuje problem z ich perspektywy. Głównym bohaterem serialu jest Toni Hamady, który już niebawem ma stanąć na czele arabskiego klanu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. W rzeczywistości bohater chciałby rozpocząć spokojne życie z dala od swojej kryminalnej przeszłości, jednak jego plany krzyżuje policyjny nalot, podczas którego zginie jeden z funkcjonariuszy. Toni, by ocalić działalność klanu, będzie musiał przejąć stery rodzinnego interesu, a jego brat Abbas wcale nie ułatwia mu tego trudnego zadania.

W tym samym czasie w życiu głównego bohatera pojawi się Vince, przyjaciel z młodości, który będzie chciał pomóc Toniemu w prowadzeniu rodzinnych interesów. Jednak jego obecność wpłynie negatywnie na relacje braci i doprowadzi do wielu konfliktów.



„Barry”



Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Turysta”



Po wypadku samochodowym z udziałem cysterny mężczyzna budzi się w szpitalu nie pamiętając kim jest.



„Three Pines”



Inspektor Armand Gamache prowadzi śledztwo w idyllicznym miasteczku w prowincji Quebec, gdzie odkrywa dawno skrywane sekrety, ale też musi stawić czoła własnym demonom.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Wielkie kłamstewka”



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



„Od nowa”



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



„Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall”



Produkcja opowiada historię Kim Wall, młodej duńskiej reporterki, która została zwabiona do łodzi podwodnej zbudowanej przez niesławnego, samozwańczego "wynalazcę" Petera Madsena, który ją zamordował i poćwiartował. Czytaj też:

