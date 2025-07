Polacy go kochają. Kultowy serial komediowy wraca do telewizji!

„Jaś Fasola” to zaledwie kilkanaście odcinków, które przeszły do historii telewizji jako kwintesencja komedii sytuacyjnej. Serial był hitem w Wielkiej Brytanii, a w momencie największej popularności poszczególne odcinki oglądało prawie 18 mln widzów. Rowan Atkinson – brytyjski komik, scenarzysta i aktor stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii telewizji. Atkinson, absolwent Oksfordu pierwsze kroki w show-biznesie stawiał w radiu i programach kabaretowych, a popularność zdobył dzięki produkcji „Czarna żmija”. To jednak „Jaś Fasola” uczynił go gwiazdą na skalę międzynarodową. Co ciekawe, Atkinson w niemal każdym odcinku serialu wypowiada tylko kilka słów – cały humor oparty jest na fizycznych gagach i mimice, dzięki czemu serial stał się zrozumiały dla widzów z każdego zakątka świata.

„Jaś Fasola”, czyli serial, który rozbawił cały glob

16 odcinków (14 regularnych oraz 2 odcinki specjalne), zrealizowanych w latach 1990–1995, przeszło do historii telewizji jako synonim brytyjskiej komedii sytuacyjnej. Produkcja podbiła serca widzów i zdobyła uznanie krytyków. Emitowano ją w ponad 200 krajach, co uczyniło Jasia Fasolę jednym z najbardziej eksportowych „towarów” brytyjskiej popkultury. W każdym odcinku Jaś – z pomocą swojego pluszowego przyjaciela misia Teddy’ego – mierzy się z codziennymi zadaniami w sposób tak absurdalny, że nie sposób powstrzymać śmiechu.

Mało znane fakty z planu „Jasia Fasoli”

Postać Jasia Fasoli narodziła się jeszcze przed powstaniem serialu – Rowan Atkinson po raz pierwszy zaprezentował jej pierwowzór podczas swojego występu w Oxford Playhouse na początku lat 80. Pomysł na bohatera, który niemal nie używa słów i opiera komedię wyłącznie na mimice i gestach, był inspirowany legendami kina niemego, takimi jak Buster Keaton czy Charlie Chaplin. Widzowie kojarzą też serię z Ikonicznym żółto-zielonym samochodem Jasia – British Leyland Mini 1000. Dzięki serii stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów w historii telewizji. Na potrzeby produkcji wykorzystywano aż trzy identyczne egzemplarze tego auta, z których każdy był dostosowany do innych rodzajów scen. Jednym z najlepiej kojarzonych wśród widzów odcinków serii jest „Goodnight Mr. Bean”, którego kultowa scena w szpitalu zyskała status klasyki i do dziś funkcjonuje w kulturze internetowej jako popularny mem.

Będzie kontynuacja „Jasia Fasoli”?

Choć przez lata pojawiały się pogłoski o kontynuacji przygód Jasia, sam Atkinson wielokrotnie podkreślał, że nie planuje powrotu do tej roli – z wyjątkiem użyczenia głosu w animowanej wersji serialu, która miała premierę w 2022 roku. Jednak w tym roku aktor został dostrzeżony na planie filmowym w słynnym Piccadilly Circus, gdzie w charakterystycznym dla siebie stylu przemierzał zatłoczone ulice. Studio odpowiedzialne za produkcję nie wydało oficjalnego oświadczenia i informacja o ewentualnej kontynuacji serii nie została potwierdzona. Sam aktor w wywiadach podkreśla, że nie chce już wracać do tej roli i z postacią Jasia Fasoli pożegnał się prawie na pewno na zawsze.

Lipcowe emisja serialu na ZOOM TV:

Premiera serialu 27.07 o godz. 14:40. Kolejne odcinki w każdą niedzielę od 14:40.

