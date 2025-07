Ten serialowy thriller jest wart twojego czasu. Tylko 9 odcinków

Serial „Dym” stworzył Dennis Lehane, odpowiedzialny za uznaną hitową produkcję „Black Bird” i tutaj też główną rolę zagrał uwielbiany przez widzów Taron Egerton, będący jednocześnie producentem wykonawczym serii.

Nowy thriller bije rekordy. Trzeba to obejrzeć

Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat, autorstwa Dennisa Lehane'a, „Dym” opowiada historię Pani detektyw i enigmatycznego śledczego ds. podpaleń, którzy podążają tropem dwóch seryjnych podpalaczy. Nominowany do nagrody Emmy, Egerton, występuje w roli śledczego ds. podpaleń – Dave Gudsen. Nominowana do nagrody Emmy, Jurnee Smollett, występuje w roli detektyw policji – Michelle Calderone. W obsadzie znajdują się również Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, nominowana do nagrody Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, nominowany do Oscara i nagrody Emmy Greg Kinnear oraz laureat nagrody Emmy John Leguizamo.

„Muszę przyznać, ze to się tak dobrze rozwija. Czekam na więcej”; „W tym serialu mniej chodzi o rozwiązywanie zagadek kryminalnych, a bardziej o obserwowanie, jak coś płonie. Duszą „Smoke” jest sam ogień: chorobliwie poetycki i instynktownie żywy”; „Egerton to świetny aktor w centrum znakomitej obsady, co sprawia, że serial jest warty obejrzenia”; „Intrygująca zagadka oparta na naprawdę przerażającej zbrodni. Jednak jej prawdziwa siła tkwi w solidnej obsadzie, która jest nie do podrobienia” – piszą krytycy o serii. Głównie jednak w recenzjach serii chwalony jest sam sam Taron Egerton, odgrywający główną rolę.

Dziewięcioodcinkowy serial „Dym” zadebiutował na platformie Apple TV+ dwoma pierwszymi odcinkami w piątek 27 czerwca 2025 roku. Kolejne będą emitowane w każdy piątek, aż do 8 sierpnia 2025 roku.

