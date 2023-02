Nowy serial oryginalny HBO Max „Miłość i śmierć”. Elizabeth Olsen olśniewa w zwiastunie

Miniserial jest inspirowany książką „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” oraz serią artykułów publikowanych w Texas Monthly („Love & Death in Silicon Prairie”, Part I & II).

O czym będzie serial „Miłość i śmierć”?

Ten przykuwający uwagę dramat został napisany przez Davida E. Kelley'ego i wyreżyserowany przez Linkę Glatter. Opowiada historię dwóch rodzin mieszkających na przedmieściach Dallas. Candy i Pat Montgomery oraz Betty i Allan Gore prowadzą pozornie szczęśliwe życie, do momentu w którym pozamałżeński romans nie doprowadza do tragedii.

W obsadzie znaleźli się: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugita, Krysten Ritter, Tom Pelphreya, Keir Gilchrist i Elizabeth Marvel.

Koproducentem serialu Max Original jest Lionsgate. Producentem wykonawczym z ramienia David E. Kelly Productions jest David E. Kelly (autor serii), Nicole Kidman i Per Saari (Blossom Films), Lesli Linka Glatter (która wyreżyserowała pierwsze cztery oraz ostatni odcinek), Scott Brown i Megan Creydt (Texas Monthly), Matthew Tinker; Michael Klick i Helen Verno.

Serial „Miłość i śmierć” zadebiutuje na HBO Max już 27 kwietnia.

