Netflix zdradza, co najchętniej oglądamy. Te seriale mają jedną wspólną cechę

Na tę chwilę 2025 rok jest dla Netfliksa bardzo dobry pod względem tytułów, które oczarowały widzów. Udało mu się nie tylko dostarczyć cieszących się powodzeniem anglojęzyczne serie, ale też osiągnąć globalną dominację dzięki serialom w innych językach (np. „Squid Game”). Wydaje się, że mieszając gatunki i dostarczając kontent z każdego możliwego zakątka świata, Netflix stworzył idealną formułę, aby utrzymać pozycję lidera wśród platform streamingowych. Z oficjalnych danych dotyczących oglądalności wynika jednak coś jeszcze.

Netflix zdradza, co oglądamy najchętniej. Miniseriale na fali wznoszącej

W pierwszej połowie 2025 roku serial „Dojrzewanie” był najchętniej oglądanym na platformie i osiągnął imponującą liczbę 145 milionów wyświetleń. Po czteroodcinkowym serialu na liście znalazły się sezony 2. i 3. „Squid Game”, które osiągnęły odpowiednio 117 milionów i 72 miliony wyświetleń. „Dzień Zero”, „Tęsknię za tobą”, „Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito”, „Ms. Rachel”, „Syreny”, „Nocny agent” (2. sezon) oraz „Ginny i Georgia” (3. sezon) to kolejne tytuły na liście najchętniej oglądanych w TOP 10 pierwszej połowy roku.

Udostępniona przez Netfliksa rozpiska pokazuje, że cztery seriale z tej listy – „Dzień Zero”, „Tęsknie za tobą”, „Syreny” i „Dojrzewanie” – to produkcje limitowane, które nie będą już rozwijać swojej fabuły. Co więcej, wspomniany tegoroczny hit, czyli „Dojrzewanie” – ma tylko cztery odcinki.

Jednym z głównych powodów, dla których limitowane seriale radzą sobie tak dobrze na Netfliksie, jest to, że widzowie mogą je oglądać bez długoterminowych zobowiązań. Platforma ma długą historię przedwczesnego kończenia seriali, zanim osiągną one swój naturalny finał. Nawet jeżeli tytuł zostanie przedłużony na kolejny sezon, często mija kilka lat, zanim powróci on z nową częścią. W przypadku miniseriali widzowie nie muszą martwić się o anulowanie lub opóźnione kontynuacje, ponieważ obiecują one dostarczyć wszechstronną i zamkniętą historię w jednym sezonie. I tego najwyraźniej teraz najbardziej szukamy.

