Kulisy kontrowersyjnego wywiadu księżnej Diany. Co zdradziła Martinowi Bashirowi?

Wywiad Martina Bashira z Dianą, wyemitowany w programie „Panorama” pod koniec 1995 roku, był wielkim wydarzeniem dla BBC. Rozmowę przeprowadzono w salonie Pałacu Kensington, a kamera i pozostałe sprzęty zostały wniesione tam pod pretekstem montowania nowego systemu hi-fi. Oprócz Bashira na miejscu obecni byli producent „Panoramy” Mike Robinson oraz operator Tony Poole.

Co księżna Diana ujawniła w rozmowie z Martinem Bashirem?

Księżna wyjawiła w rozmowie wiele prywatnych szczegółów ze swojego życia jak to, że ma bulimię i się samookalecza. Mówiła, że jej problemy zaczęły się po urodzeniu Williama, gdy cierpiała na depresję poporodową, przez co inni uznali ją za niestabilną i niezrównoważoną psychicznie. Stwierdziła, że w małżeństwie jest „ich troje” i poinformowała, że Karol ma romans z Camillą Parker Bowles, a ich znajomość sprawiała, że ona sama czuła się bezwartościowa, co nasiliło jeszcze objawy jej zaburzeń odżywiania.

Zapewniała, że „desperacko chciała, aby jej małżeństwo przetrwało” w świetle rozwodu jej rodziców, gdy była dzieckiem, jednak przez ciągłe zainteresowanie mediów czuła się „jak dobry produkt, który stoi na półce, a ludzie zarabiają na nim mnóstwo pieniędzy”. Potwierdziła, że i ona miała romans z Jamesem Hewittem i została zraniona przez jego zaangażowanie w książkę o ich związku. Pytana o to, czy chciałaby kiedyś zostać królową, odpowiedziała, że raczej nie jest to możliwe i bardziej od tego, chciałaby pozostać w pamięci ludzi „królową ludzkich serc, pozostać w ich sercach”.

Diana stwierdziła ponadto, że myśli, iż rodzina królewska postrzega ją jako zagrożenie, jednak „każda silna kobieta w historii musiała przejść podobną ścieżką”. – Myślę, że to moja siła wywołuje ten strach – podkreśliła. Księżna wyraziła również przekonanie, że sztab księcia Karola prowadzi kampanię przeciwko niej. Opowiadając o wyjeździe do Australii i Nowej Zelandii z 1983 roku przyznała, że czuła się niekomfortowo będąc w centrum uwagi i odbierając to swojemu mężowi. Jednocześnie zasugerowała, że nie do końca widzi Karola w roli króla, podkreślając, że to znacznie bardziej angażujące i wymagające zajęcie niż bycie księciem Walii.

Rozmowę obejrzało ponad 20 milionów widzów. Wkrótce potem królowa Elżbieta II napisała do księcia Karola i księżnej Diany, prosząc o to, aby sfinalizowali swój rozwód.

Raport Dysona 25 lat po wywiadzie Diany. Co ustalono?

Wywiad wywołał w Wielkiej Brytanii ogromny szok, a niedługo po jego emisji pojawiły się doniesienia o kontrowersyjnych okolicznościach rozmowy. Wynikało z nich, że Diana zgodziła się na występ po namowie brata, Charlesa Spencera, który został oszukany przez dziennikarza Martina Bashira.

Na wniosek brata Diany sprawa została zbadana przez niezależną komisję 25 lat od głośnego wywiadu. Na czele niezależnej komisji stanął Lord Dyson, jeden z najbardziej szanowanych emerytowanych sędziów w kraju i były sędzia Sądu Najwyższego. W trakcie postępowania potwierdziły się słowa Spencera – okazało się, że Bashir zmanipulował go, by ten nakłonił siostrę na udzielenie wywiadu.

Dziennikarz pokazał Spencerowi fałszywe wyciągi bankowe dotyczące rzekomych płatności na rzecz członków personelu rodziny królewskiej. Wynikało z nich, że służba miała być wynagradzana za dostarczanie informacji o Dianie. Hrabia Spencer twierdził, że w świetle tych dokumentów zdecydował się skontaktować siostrę z dziennikarzem BBC, by Diana miała szansę się wypowiedzieć o swoim życiu z Windsorami. Po latach przyznał, że nie pośredniczyłby w kontakcie Bashira i Diany, gdyby nie został oszukany.

W konkluzjach postępowania stwierdzono, że Martin Bashir doprowadził do wywiadu na skutek „oszukańczego zachowania” , które stanowiło „poważne naruszenie” wytycznych redakcyjnych BBC. Skrytykowane zostało także nieetyczne postępowanie kierownictwa stacji.

Reakcja BBC

Martin Bashir odszedł z BBC (gdzie pracował ponownie od 2016 roku – red.) na kilka dni przed opublikowaniem raportu Dysona. Telewizja w oświadczeniu wydanym po tym, jak kontrowersje ujrzały światło dzienne, wydało oświadczenie, w którym czytamy, że teraz dziennikarze podlegają „lepszym procedurom”, jednak „już te, które istniały w tamtych latach, powinny uniemożliwić przeprowadzenie wywiadu w ten sposób”.

