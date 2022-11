„The Crown”. 10 historycznych wydarzeń, które zostaną pokazane w 5. sezonie. Tym żyły media

Oparty na wydarzeniach historycznych serial przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie. Wraz z nową dekadą lat 90., rodzina królewska stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem – opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii. 5. sezon „The Crown” pojawi się na Netflix już w środę 9 listopada. Tymczasem sprawdzamy, jakie historyczne wydarzenia zostaną w nim pokazane. To nimi w latach 90. żył cały świat.

Pożar zamku w Windsorze



Zwiastun 5. sezonu rozpoczyna się od sceny pożaru zamku w Windsorze, gdy królowa z przerażeniem obserwuje płomienie, trawiące jej ukochaną rezydencję. Ogień w posiadłości wybuchł w listopadzie 1992 roku, trwał 15 godzin i zniszczył 115 pomieszczeń zamku. Chociaż większość przedmiotów o ważnym historycznie znaczeniu została uratowana z pożaru, kilka z nich zostało przez niego pochłoniętych. Pożar był niefortunny i wymagał dużego nakładu siły roboczej, ale dał też możliwość modernizacji niektórych części zamku, czego podjął się książę Edynburga. Remont zakończono po pięciu latach.



Wywiad Martina Bashira z księżną Dianą



Rozmowę księżnej Diany z dziennikarzem Martinem Bashirem wyemitowała w 1995 roku telewizja BBC. Lady Di była w tym czasie w separacji z księciem Karolem, ale jeszcze przed rozwodem, który nastąpił rok później. W trakcie wywiadu, który oglądały 23 miliony widzów, księżna Diana nie szczędziła szczegółów dotyczących swojego małżeństwa z następcą brytyjskiego tronu, a także własnego romansu. Kochankę Windsora, Camillę Parker Bowles, Diana określiła mianem „trzeciej osoby” w małżeństwie z Karolem. W wątpliwość podawała to, czy syn Elżbiety II jest odpowiednią osobą, by kiedyś sięgnąć po królewski tron. Księżna otwarcie mówiła także o swojej pozamałżeńskiej relacji z Jamesem Hewittem.

Wywiad wywołał w Wielkiej Brytanii ogromny szok, a niedługo po jego emisji pojawiły się doniesienia o kontrowersyjnych okolicznościach rozmowy. Wynikało z nich, że Diana zgodziła się na występ po namowie brata, Charlesa Spencera, który został oszukany przez dziennikarza Martina Bashira.



Rozpad małżeństwa Diany i Karola



W tym sezonie będziemy świadkami rozpadu małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany, a także presji, jaka była wywierana na parę przez rodzinę królewską. Od 1992 do 1996 roku Diana i Karol wiedli swoje życia osobno, mimo że byli wciąż małżeństwem. Po czterech latach od separacji uzyskali porozumienie i w 1996 wzięli rozwód.



Annus Horribilis czyli straszny rok królowej Elżbiety II



W listopadzie 1992 roku Elżbieta II wygłosiła przemówienie znane jako Annus horribilis. Po traumatycznym roku, w którym spłonęła część zamku w Windsorze i rozpadzie małżeństw trojga jej dzieci, Elżbieta patrzy na miniony rok z zadumą. 1992 rok był prawdopodobnie jednym z najgorszych dla rodziny królewskiej i sezon 5. pokaże widzom, jak bardzo zmieniło się w tym czasie postrzeganie korony przez opinię publiczną.



Księżna Diana z Mohamedem Al-Fayedem, ojcem Dodiego



W trailerze widzimy Mohameda Al-Fayeda, właściciela Hotlu Ritz Paris, domu towarowego Harrods i klubu piłkarskiego Fulham FC. Jego syn z pierwszego małżeństwa Dodi był w romantycznym związku z Dianą. Oboje zginęli w wypadku samochodowym w Paryżu w 1997 roku.

Mohamed Al-Fayed po raz pierwszy spotkał Dianę i Karola, kiedy zostali sobie przedstawieni na turnieju polo w lipcu 1986 roku, który był sponsorowany przez Harrodsa. W serialu gra go izraelski aktor Salim Dau.



Rozwód księcia Andrzeja i Sary Ferguson



Chociaż nie wiadomo, w jakim stopniu zostanie to pokazane w serialu, na przestrzeni lat, które pokazuje 5. sezon serialu „The Crown” doszło do rozpadu małżeństwa księcia Andrzeja oraz Sary Ferguson, księżnej Yorku. W 1992 roku brytyjskie tabloidy opublikowały zdjęcie Ferguson w niedwuznacznej sytuacji z jej amerykańskim doradcą finansowym Johnem Bryanem. To zakończyło pożycie małżeńskie z księciem Andrzejem. W marcu 1992 roku doszło do ich separacji. Rozwód sfinalizowali w maju 1996.



Suknia zemsty księżnej Diany



Wielu fanów serialu zastanawiało się czy w 5. sezonie zobaczymy historyczny modowy moment, jakim było włożenie przez księżną Dianę tzw. sukni zemsty. Było to tuż po tym, jak książę Karol w rozmowie z Jonathanem Dimbleby przyznaje się do swojej niewierności. Diana została sfotografowana w sukni w 1994 roku w Serpentine Gallery w Kensington Gardens.



Historyczne pytanie dziennikarza Trevora McDonalda



W 5. sezonie „The Crown” zaobserwujemy, jak rodzina królewska radzi sobie z rozwojem prasy i tabloidów. W zwiastunie widzimy historyczne wystąpienie dziennikarza Trevora McDonalda, który zwracając się do kamery, pyta: „Czy królewskie skandale zniszczyły reputację kraju?”. Mowa oczywiście o kryzysie w związku księżnej Diany i księcia Karola.



Rubinowy jubileusz królowej Elżbiety II



Zwiastun kolejnej odsłony serialu pokazuje Rubinowy Jubileusz królowej Elżbiety II czyli jej 40 lat na tronie. Zapowiedź jednak jasno daje do zrozumienia, że głowa kraju zostaje przyćmiona przez skandale związane z małżeństwem jej syna.



John Major premierem Wielkiej Brytanii



W nowym sezonie Lee Miller wcieli się w premiera Johna Majora, konserwatyście, który przejął urząd od Margaret Thatcher. Major był premierem od 1990 do 1997 roku – kiedy to zmarła księżna Diana.

Kto zagra królową Elżbietę II w 5. sezonie serialu „The Crown”

W rolę Elżbiety II teraz wcieli się Imelda Staunton, aktorka znana najbardziej z roli Dolores Umbridge w serii o Harrym Potterze. Elizabeth Debicki, znana głównie z roli w „Wielkim Gatsbym” czy „Tenecie”, przejęła w 5. sezonie rolę księżnej Diany od Emmy Corrin. W 5. sezonie w księżniczkę Małgorzatę wcieli się Lesley Manville. Księcia Filipa zagra teraz Jonathan Pryce, znany między innymi z filmu „Dwóch papieży”. Kto poza tym pojawi się na ekranie? Olivia Williams jako Camilla Parker Bowles; Jonny Lee Miller jako John Major; Khalid Abdalla jako chłopak Diany, Dodi Fayed; Salim Daw jako jego ojciec, Mohamed Al-Fayed; Humayun Saeed jako Hasnat Khan, partner Diany przed Fayedem; Bertie Carvel i Lydia Leonard jako Tony i Cherie Blair. W księcia Harry'ego wcielą się kolejno Reddy Hawley i Will Powell, a w Williama Timothee Sambor oraz Senan West.

