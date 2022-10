Nowości na Netflix w listopadzie. Sprawdź listę premier

W 5. sezonie serialu „The Crown” poznamy dalsze losy rodziny królewskiej, która będzie musiała zmierzyć się z opinią publiczną kwestionującą rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. Przeniesiemy się również do roku 1899, by wyruszyć w pełen tajemnic rejs statkiem imigrantów, na którym nie zabraknie polskiego akcentu. W najnowszej produkcji od twórców „Dark” pojawi się Maciej Musiał. W tym miesiącu zajrzymy do Akademii Nevermore, w której Wednesday Addams nie tylko spróbuje zidentyfikować bezwzględnego mordercę, ale także rozwikłać rodzinną zagadkę. Na Netflix zadebiutuje również druga część filmu „Enola Holmes”, w której tytułowa bohaterka przyjmie pierwszą sprawę jako początkująca detektywka.

„The Crown”, sezon 5. – 9 listopada

Diana i Karol toczą wojnę w mediach, a rola monarchii jest coraz częściej kwestionowana. Lata 90. przynoszą królowej Elżbiecie II potężne wyzwania.



„Książęta”, sezon 2. – 1 listopada



Niechętnie podchodzący do swoich nowych obowiązków Wilhelm obawia się, że za tytuł następcy tronu zapłaci wszystkim, na czym mu zależy.



„Turbulencje”, sezon 4. część 1. – 4 listopada



Doświadczona stratą i cierpieniem rodzina Stone'ów oraz pasażerowie lotu 828 poszukują prawdziwego znaczenia swoich wezwań, podczas gdy wokół mnożą się złowrogie znaki.



„Ktoś z nas kłamie”, sezon 2. – 16 listopada



Piątka z Bayview się powiększa - podobnie jak liczba niepokojących wiadomości od tajemniczego człowieka, który dokładnie wie, co zrobili.



„Warrior Nun”, sezon 2. – 10 listopada



Ava zdobywa nowych sojuszników i wraz z pozostałymi zakonnicami podejmuje walkę z fałszywym prorokiem, który piekielnie mocno chce przejąć władzę nad światem.



„Już nie żyjesz”, sezon 3. – 17 listopada



Dla Jen i Judy wszystko zaczęło się od wypadku samochodowego. Kolejna kraksa może zburzyć ich wielką przyjaźń. Widocznie nie było innej drogi.



„Szkoła dla elity”, sezon 6. – 18 listopada



W tym roku w Las Encinas każdy czegoś szuka. Miłości, zemsty lub milionów fanów. Tylko czy wszyscy ujdą z tych poszukiwań z życiem?



„Blood and Water”, sezon 3. – 25 listopada



W liceum Parkhurst zaczyna się nowy rok. Puleng i Fiks szukają zaginionej bliskiej osoby, ale przez swój upór pakują się w poważne kłopoty.



„Wednesday” – 23 listopada



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół - i wrogów - w Akademii Nevermore.



„Enola Holmes 2” – 4 listopada



Enola przyjmuje pierwszą sprawę jako detektywka, ale zagadka zaginięcia dziewczyny wymaga pomocy przyjaciół i brata Enoli, Sherlocka.



„Pacjent” – 30 listopada



Po wybudzeniu się ze śpiączki młody mężczyzna z pomocą psychiatry próbuje odkryć tajemnicę wydarzeń z nocy, kiedy zamordowano jego rodzinę.



„Filuś i Kubuś” – 18 listopada



Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty.



„Smok mojego taty” – 11 listopada



Chłopiec opuszcza Szaropolis i udaje się na Dziką Wyspę, gdzie znajduje dzikie stwory i przyjaźń na całe życie.



„Osobliwość” – 16 listopada



Rok 1862. Pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki.



„Niezapomniane święta” – 10 listopada



Bogata, rozpieszczona dziewczyna traci pamięć w wyniku wypadku na nartach i trafia na święta do nieradzącego sobie w życiu wdowca i jego córki.



„Święta z tobą” – 17 listopada



Gwiazda pop szukająca inspiracji do świątecznego hitu spełnia życzenie pragnącej ją poznać młodej fanki - i przy okazji dostaje szansę na miłość.



„Plan lekcji” – 23 listopada



Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel i były policjant podejmuje pracę w szkole, by zmierzyć się z gangiem podejrzewanym o jego zabójstwo.



„Kraina snów” – 18 listopada



Dzielna młoda sierota przedziera się przez Krainę Snów z pomocą ekscentryka, by znaleźć perłę zdolną spełnić jej największe życzenie.



„Pływaczki” – 23 listopada



W 2016 roku dwie młode siostry wyruszają w ryzykowną podróż z ogarniętej wojną Syrii na olimpiadę w Rio, wystawiając na próbę zdolności pływackie - i serca.



„Tajemnice FIFA” – 9 listopada



Od walk o władzę po światową politykę - serial prezentuje skomplikowaną historię FIFA, a także wymogi, które trzeba spełnić, żeby zostać gospodarzem mistrzostw świata.



„Stutz” – 14 listopada



Jonah Hill szczerze rozmawia ze znanym psychiatrą Philem Stutzem o jego przeżyciach z dzieciństwa i unikatowym, wizualnym modelu terapii.



„Smoczy książę” – 3 listopada



Dwa lata później Claudia zagłębia się w świat czarnej magii. Callum, Ezran i ich przyjaciele chcą ją powstrzymać przed uwolnieniem potężnego Aaravosa.



„Świąteczny szok” – 1 listopada



Młoda kobieta planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas świątecznego przyjęcia u jej rodziny. Na miejscu dowiaduje się, że ich związek był trzymany w tajemnicy.



„Złodziej życia” – 1 listopada



Agentka FBI pomaga kanadyjskiej policji w ujęciu seryjnego mordercy.



„Ucieczka na Srebrny Glob” – 22 listopada



Dokument przybliża historię powstawania filmu "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego.



„Dziewczyna, którą nigdy nie byłam” – 22 listopada



Anglia. Nastolatka mieszkająca ze swoją robotniczą rodziną na osiedlu komunalnym w Wolverhampton staje się popularnym, ale skonfliktowanym dziennikarzem muzycznym. Czytaj też:

QUIZ z największych hitów. Krawczyk, Rodowicz i Jantar!