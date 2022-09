TUDUM 2022. Jest zwiastun filmu „Enola Holmes 2”! Kiedy premiera?

Przygoda wzywa! Millie Bobby Brown, Henry Cavill i Helena Bonham Carter powracają w filmie Enola Holmes 2 – gdzie tajemnica o historycznych rozmiarach wymaga aż dwóch Holmesów, by ją rozwikłać. Reżyserią filmu zajął się Harry Bradbeer, a w rolach głównych zobaczymy również: Louisa Partridge, Adeel Akhtar, Davida Thewlis, Susan Wokoma & Sharon Duncan-Brewster. Oto plakat filmu, jaki zaprezentowany został podczas TUDUM 2022.

„Enola Holmes 2”. Kiedy premiera?

„Enola Holmes 2” pojawi się na Netfliksie już 4 listopada tego roku.

„Enola Holmes”

Enola Holmes zadebiutowała na Netflix we wrześniu 2020 roku i cieszyła się świetnymi recenzjami. O czym opowiada? Fabuła osadzona jest w Anglii w roku 1884. Świat stoi u progu wielkich zmian. W dzień swoich 16. urodzin Enola Holmes (Millie Bobby Brown) odkrywa, że jej matka (Helena Bonham Carter) opuściła dom. Kobieta pozostawiła po sobie dziwaczne podarunki, lecz żadnych wskazówek dotyczących powodu swojego zniknięcia ani obecnego miejsca pobytu. Ciesząca się do tej pory beztroskim dzieciństwem Enola nagle trafia pod opiekę swoich braci, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin), którzy planują odesłać ją do szkoły z internatem dla „młodych dam”. Dziewczyna ma jednak inne plany: ucieka, aby odnaleźć swoją matkę w Londynie. Wkrótce okazuje się, że jej własna misja powiązana jest z losami młodego, tajemniczego uciekiniera, Lorda (Louis Partridge). Rozwijająca swoje umiejętności detektywistyczne Enola okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości. Oparty na uwielbianej przez czytelników serii powieści autorstwa Nancy Springer film „ENOLA HOLMES” to emocjonujący kryminał przygodowy, w którym znany na całym świecie detektyw stawia czoła przeciwnikowi, z jakim jeszcze nie miał do czynienia — swojej nastoletniej siostrze. Gra się rozpoczęła.

