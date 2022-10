Dziś w „M jak miłość”. Magda dowiaduje się o ciąży!

Rafał, kolega Mateusza ze statku, odwiedza Mostowiaków i zapowiada, że chłopak wróci wkrótce do domu. Magda wciąż jest w siedlisku, cały czas wspierana przez Kingę. Nie umie jednak wybaczyć Budzyńskiemu zdrady. A gdy odsłuchuje wiadomość od Sylwii i dowiaduje się, że Julia jest w ciąży, uznaje to za koniec swojego małżeństwa. Tymczasem Maciek w rodzinnym konflikcie zdecydowanie bierze stronę Budzyńskiej, podobnie jak Ania. Franka poznaje w końcu swojego syna Adama, gdy Lewiccy przyjeżdżają do stolicy na występ zespołu Gutowskiego. Rodzice chłopca od razu jednak interweniują i robią Zduńskiej ostre wymówki, przypominając, że obiecała trzymać się od juniora z daleka. Basia prosi Pawła, by pomógł jej przygotować się do egzaminu na prawo jazdy.

Serial „M jak miłość”. Polski klasyk

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

