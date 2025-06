Najsłynniejszy polski serial wraca na ekrany. Już za dwa dni

To wiadomość, która ucieszy niejednego fana klasyki polskiej telewizji. Kultowy serial „Czterej pancerni i pies” powraca na ekrany Kino Polska.

Najsłynniejsi czołgiści w historii polskiej telewizji. I pies

Prawie 60 lat po premierze „Czterej pancerni i pies” wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów polskiej kinematografii. To także do dziś prawdziwy fenomen popkulturowy. Oparty na powieści Janusza Przymanowskiego serial opowiada historię załogi czołgu „Rudy 102” walczącej na froncie wschodnim podczas II wojny światowej. Główni bohaterowie to Janek, Grigorij, Gustlik i dowódca Olgierd (w kolejnych odcinkach zastąpi go Tomuś – Wiesław Gołas) – czwórka żołnierzy połączona przyjaźnią, lojalnością i… miłością do swojego psa Szarika, niemieckiego owczarka, który stał się ikoną serialu.

W tle wojennego dramatu znalazło się miejsce na humor, emocje i uniwersalne wartości, które poruszały widzów niezależnie od wieku. Dla wielu dorosłych dziś Polaków to serial dzieciństwa, kiedy to każdy chłopa marzył o tym, żeby na podwórku zagrać Janka, oczywiście mając u boku Szarika.

Humor i piosenka, które przeszły do historii

Serial zawdzięcza swoją siłę również niezapomnianej obsadzie. Janusz Gajos jako młody Janek Kos zdobył ogromną sympatię widzów. Ten serial rozpoczął jego wielką karierę, choć rola na lata też go zaszufladkowała. Franciszek Pieczka, Roman Wilhelmi i Włodzimierz Press stworzyli barwne postacie, wspominane zawsze z sentymentem.

Nie sposób też nie wspomnieć o Poli Raksie jako Marusi – bohaterce, która stała się symbolem kobiecego wdzięku epoki PRL-u. A Szarik? Na ekranie był jeden, ale w rzeczywistości wcielały się w niego aż trzy psy – Trymer, Atak i Spik. Niewątpliwym walorem serialu jest także humor, który wcale się nie zestarzał. Kto nie pamięta cytatów w stylu: „Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz”? Niezapomniana pozostaje także tytułowa piosenka „Deszcze niespokojne”, z tekstem Agnieszki Osieckiej śpiewana przez Edmunda Fettinga. Reżyserem serialu był Konrad Nałęcki, a autorem scenariusza – Janusz Przymanowski.

„Czterej pancerni i pies” już od 27 czerwca o godz. 18:50 na antenie Kino Polska.

