Miliony usiądą dziś przed telewizorami! Zobacz, jak Kasia z prowincji podbija stolicę

Kasia Solska, bohaterka uwielbianego filmu, to dziewczyna, której losy zna cała Polska. Zagrana przez Grażynę Błęcką-Kolską młoda kobieta ze wsi, marzy o nauce i niezależności.

„Kogel-mogel”. Historia, którą pokochały miliony

Gdy wbrew swojej woli zostaje zmuszona przez rodzinę do małżeństwa ze starszym i zamożnym Stanisławem Kolasą (Jerzy Rogalski), postanawia zawalczyć o siebie. Jej desperacka ucieczka i telefon na uczelnię kończy się jednak pomyłką – Kasia myśli, że nie została przyjęta na wymarzone studia w Warszawie. Zrezygnowana, zgadza się na ślub. Na dzień przed uroczystością w rodzinny dom dziewczyny trafia niespodziewana wiadomość – została studentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu wesela Kasia znika i wyrusza do stolicy.

Opiekunka z przypadku i miłość z przyszłością

W Warszawie Kasia nie ma gdzie się zatrzymać – akademik jest jeszcze zamknięty. Przypadkowe spotkanie z elegancką starszą damą (Małgorzata Lorentowicz) staje się punktem zwrotnym w jej życiu. Kobieta szuka opiekunki do swojego niesfornego wnuka, Piotrusia (Maciek Koterski). Tak Kasia trafia pod dach docenta Mariana Wolańskiego (Zdzisław Wardejn). Choć dziewczyna świetnie radzi sobie z opieką nad chłopcem, w domu wybuchają emocje – żona docenta, Barbara (Ewa Kasprzyk), podejrzewa męża o romans z młodą opiekunką. Kasia decyduje się opuścić dom swoich pracodawców i rozpoczyna studenckie życie. Tymczasem Piotruś tęskni, a Barbara nie radzi sobie z obowiązkami. Docent wyrusza więc na poszukiwania Kasi i odnajduje ją… w tłumie studentów podczas inauguracyjnego wykładu.

Miłość wkracza w życie Kasi z nieoczekiwanej strony. Poznaje Pawła Zawadę (Dariusz Siatkowski), absolwenta wyższej szkoły rolniczej, który wrócił do Polski po stażu w Holandii. On planuje powrót na wieś, ona właśnie zaczyna nowe życie w mieście. A jednak zakochują się w sobie. To opowieść, która łączy pokolenia – o odwadze, marzeniach i nieoczekiwanych zwrotach losu.

„Kogel-mogel” już dziś, w piątek 27 czerwca o godz. 22:10 na antenie TVP 1.

