Zrobili to po raz piąty i nic się przy tym nie zestarzeli. Super hit dziś w telewizji

Szybka akcja, nielegalne wyścigi i spektakularna ucieczka – to wszystko czeka widzów już dziś w telewizji. W filmie „Szybcy i wściekli 5” stawka jest wysoka: wolność, miłość i 100 mln dolarów razem wzięte.

„Szybcy i wściekli 5”. Szykujcie się na spektakularne starcie!

Dominic „Dom” Toretto trafia do więzienia z wyrokiem 25 lat za przestępstwa związane z nielegalnymi wyścigami i napadami. Wkrótce jednak z pomocą przychodzi mu Brian O’Conner – były policjant, a prywatnie partner siostry Doma, Mii. Połączyła ich wspólna pasja do szybkiej jazdy, teraz jednoczy ich plan ucieczki do Rio de Janeiro. Trójka bohaterów dociera do Brazylii, jednak o spokojnym życiu mogą tylko pomarzyć. Na ich trop wpada agent Luke Hobbs, twardy i zdeterminowany funkcjonariusz, który uczynił złapanie Toretto swoją osobistą misją. Jakby tego było mało, bohaterowie wchodzą w konflikt z Hernanem Reyesem – baronem narkotykowym, który zgromadził fortunę wartą 100 mln dolarów. Toretto i O’Conner postanawiają zagrać va banque – planują ostatni, spektakularny skok i obrabowanie samego Reyesa. Do planu dołącza reszta znanej już ekipy rajdowców. Gdy Dominic i Brian szykują się do akcji życia, agent Hobbs organizuje na nich zasadzkę.

"Szybcy i wściekli 5” (Fast Five) już dziś, w poniedziałek 23 czerwca o godz. 19:55 na antenie Polsatu. Na ekranie m.in.: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson i Jordana Brewster.

