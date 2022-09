Netflix ogłosił nowości na październik. Sprawdźcie, co obejrzycie

„Królowe na zawsze” – 2 października



6-odcinowe reality show.

Produkcja śledzi cztery gwiazdy meksykańskiej rozrywki: Lucíę Méndez, Laurę Zapatę, Sylvię Pasquel i Lorenę Herrerę, które spotykają się, aby pokazać nieznaną dotąd stronę ich życia i wspierają się wzajemnie w procesie odkrywania siebie na nowo.



„Wielka Woda” – 5 października



„Wielka Woda” to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny, inspirowany wydarzeniami z okresu powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i jego okolice w 1997 roku.

Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer (Agnieszka Żulewska), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.



„Klub Północny” – 7 października



10-odcinkowy 1. sezon nowego serialu oryginalnego Netflix.

W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach — i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów. Na podstawie powieści z 1994 roku o tym samym tytule oraz innych książek Christophera Pike’a.



„Imperium przepychu”, sezon 3. – 5 października



Megabogaci Azjaci z Los Angeles na nowo wciągają widzów w świat luksusu, blichtru i dramatów.

Niedokończone sprawy i atrakcyjne perspektywy są źródłem napięcia w grupie, jednak nic nie powstrzyma jej członków przed życiem w bajecznym stylu.



„Derry Girls”, sezon 3. – 7 października



Irlandia Północna odważnie rusza przed siebie – podobnie jak nasze dziewczyny. Jak to jednak zwykle w takich sytuacjach bywa, nie obędzie się bez potknięć.



„Detektyw Belascoarán” – 12 października



Stare biurko, papieros i nużące czekanie na klientów? Niekoniecznie… Miasto takie jak Meksyk potrzebuje detektywa z prawdziwego zdarzenia. Już wkrótce Belascoarán Shayne pokaże, jak działa niezależny meksykański detektyw w latach 70. XX wieku. Serial o przygodach Belascoarána, do którego scenariusz napisał Paco Ignacio Taibo ll, pojawi się na Netflix w 2022 roku.



„Somebody Feed Phil” , sezon 6. – 18 października



Phil Rosenthal, twórca serialu „Wszyscy kochają Raymonda”, podróżuje dookoła świata, poznając nowe kultury i regionalne kuchnie. W najnowszym sezonie Phil odwiedzi m.in. Oaxakę, Maine, Helsinki, Portland i Madryt.



„Miłość jest ślepa” , sezon 3. – 19 października



Zaloty przez ściany kapsuł, a potem próba trwałości miłości w ciemno. Uwielbiany przez widzów program reality powraca.



„Barbarzyńcy”, sezon 2. – 21 października



Rok po porażce Warusa do Germanii trafia nowy rzymski generał. Ari chce zostać królem wszystkim plemion, ale najpierw musi poradzić sobie z konkurencją.



„Od zera” – 21 października



Nowy serial oryginalny Netflix.

Gorący romans i bolesna strata. Amerykanka zakochuje się w poznanym we Włoszech Sycylijczyku. Na podstawie bestselerowego pamiętnika Tembi Locke.



„Big Mouth” , sezon 6. – 28 października



Nowy sezon nagrodzonego Emmy serialu animowanego dla dorosłych.



„Gang Zielonej Rękawiczki” – 19 października

Ośmioodcinkowa komedia kryminalna „Gang Zielonej Rękawiczki” to historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji, które po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki – Drugim Domu. Podczas gdy policja depcze im po piętach, tajemniczy gang kontynuuje swoje działania dając drugą młodość starszym mieszkańcom ośrodka, którym zarządza przebiegła i bezwzględna Marzena (Beata Bandurska).



„Akademia Dobra i Zła” – 19 października



Przyjaźń najlepszych koleżanek, Sofii i Agaty, przechodzi test, gdy trafiają do szkoły magii dla przyszłych dobrych i złych czarodziei.



„Telefon pana Harrigana” – 5 października



Pewien chłopiec zaprzyjaźnia się ze starzejącym się miliarderem. Mają wspólne tematy - książki i swoje pierwsze iPhone'y. Ale gdy starszy pan umiera, przyjaźń wciąż jest żywa.



„Dobry opiekun” – 26 października



Przepracowana pielęgniarka korzysta z pomocy nowego kolegi w pracy i w domu - do chwili, gdy niespodziewana śmierć pacjenta rzuca na niego pewne podejrzenia.



„Ostatnia wieczerza” – 26 października



Polska, rok 1987. Milicjant prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć przedostaje się do klasztoru i odkrywa mroczną prawdę o zamieszkałych w nim zakonnikach.



„Wyjątek” – 13 października



W odległej przyszłości zmuszona do opuszczenia Ziemi ludzkość wysyła w kosmos statek kosmiczny z wydrukowaną na drukarce 3D załogą, która ma przeprowadzić terraformację.



„Romantic Killer” – 27 października



Anzu jest singielką i jest jej z tym dobrze, dlatego romans to ostatnie, o czym myśli, do czasu, gdy maleńki swatający czarodziej zmienia jej życie w komedię romantyczną.



„Król Staten Island” – 26 października



Na wpół autobiograficzna opowieść o dorastaniu Pete'a Davidsona na Staten Island, w której dzieli się tak osobistymi przeżyciami jak utrata ojca w zamachach z 11 września czy początkach kariery w stand-upie.



„Brooklyn 9-9”, sezon 8. – 10 października



Nowy kapitan wprowadza dyscyplinę na 99. posterunku policji w Nowym Jorku.

