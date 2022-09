Najlepsze nowe thrillery na Netflix. Tych filmów prawdopodobnie nie oglądałeś

Na Netfliksie ostatnio pojawiło się sporo dobrych thrillerów. Przejrzeliśmy nowości platformy i wyłoniliśmy pozycje, które naszym zdaniem powinny spodobać się każdemu. Sprawdź, co warto obejrzeć.

„Perfumiarz”



Pozbawiona węchu kobieta detektyw kradnie eliksir od obłąkanego perfumiarza mordercy usiłującego stworzyć idealny zapach, aby zatrzymać przy sobie mężczyznę, którego kocha, a następnie sama sprzymierza się z perfumiarzem, aby odzyskać swój zmysł węchu.



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Ona tu rządzi”



Ambitna młoda kobieta zawiera nietypowy układ ze swoją charyzmatyczną szefową. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, może być już za późno, by się wycofać.



„Antebellum”



Popularna pisarka Veronica Henley zostaje uwięziona w tajemniczej, przerażającej rzeczywistości. Musi odkryć i ujawnić niepojętą tajemnicę tego miejsca zanim będzie za późno. Jeśli jej się nie uda, pozostanie tu na zawsze.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Wtargnięcie”



Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.



„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„Trauma”



Ray Monroe (Sam Worthington), dobroduszny, ale zmęczony życiem mężczyzna wraca z żoną Joanne (Lily Rabe) i córką Peri (Lucy Capri) z weekendu u teściów, który nie do końca poszedł po jego myśli. Podczas postoju na parkingu dochodzi do wypadku, w którym Peri zostaje ranna. Wówczas rodzina udaje się na pobliski oddział ratunkowy, gdzie Peri i Joanne zostają odesłane przez personel na dalsze badania. Po upływie kilku godzin Ray odkrywa, że jego żona i córka zaginęły, a razem z nimi zniknęła dokumentacja medyczna. Czy zdesperowanemu mężczyźnie uda się odnaleźć rodzinę i odkryć prawdę o jej losie?



„Tłumaczka”



Pracująca dla ONZ tłumaczka podsłuchuje rozmowę o planowanym zamachu na przywódcę jednego z państw afrykańskich.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Kaliber”



Dla dwóch bliskich przyjaciół weekendowa wyprawa łowiecka w okolice pewnej szkockiej wioski na odludziu zmienia się w prawdziwy koszmar, gdy przychodzi im zacierać ślady przerażającego wypadku.



„Talvar”



Doświadczony detektyw Ashwin Kumar prowadzi śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa.



„Tajemnica anioła”



Kobieta opłakująca śmierć swojej córki traci poczucie rzeczywistości, gdy zaczyna myśleć, że dziewczyna może nadal żyć.Czytaj też:

QUIZ z przebojów lat 70. i 80. Abba, Presley i Queen