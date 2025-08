George Clooney wraca na ekran w nowym mocnym filmie Netfliksa!

Noah Baumbach to amerykański reżyser stojący za głośnymi tytułami takimi jak „Frances Ha”, „Historia małżeńska”, „Opowieści o rodzinie Meyerowitz” czy „Biały szum”. „Jay Kelly” to już jego czwarta współpraca z Netfliksem.

„Jay Kelly”. Hollywoodzkie naziwska w nowym filmie Netfliksa

„Jay Kelly” to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (George Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas. Zapowiedź wideo prezentuje pierwsze kadry ich podróży – europejskie krajobrazy, podróż pociągiem, hotelowe wnętrza – które zapowiadają głęboką refleksję nad życiem, relacjami i tym, co naprawdę się liczy.

Zobaczcie pierwszą zapowiedź nadchodzącej produkcji:

W obsadzie, oprócz Clooneya i Sandlera, znaleźli się również Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach.

Film zadebiutuje w serwisie Netflix 5 grudnia. Przedpremierowy pokaz „Jay Kelly” odbędzie się podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie film zostanie zaprezentowany jako jedna z trzech oryginalnych produkcji Netflixa.

