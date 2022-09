Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Anita otrzymuje ciekawą propozycję

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 3445

Ankę niepokoi brak kontaktu z mamą, która pojechała do Zalesia. Laura wraca z Wową, który postanawia zeznawać w sprawie Grzegorza. Hubert i Piotrek wznawiają przesłuchania. Natomiast Anita zazdrości Kindze prowadzenia programu w telewizji. Rozmawia z Leną o otrzymanej propozycji nieoficjalnej reklamy suplementów diety. W ramach nagrody otrzymała wyjazd dla dwóch osób do Nowej Zelandii. Ma pewien pomysł, jak może to wykorzystać. Natomiast Marta cieszy się z chwilowego powrotu Emilki do Wrocławia. Jest bardzo podekscytowana znajomością z "Łukaszem", o którym ciągle jej opowiada. Zdaje sobie jednak sprawę, że nie posiada ani jednego jego zdjęcia. Natomiast Wenerski martwi się sytuacją Laury. Jemu pierwszemu postanowiła wyznać, że straciła pracę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

