Zakazane uczucia gwiazd Hollywood. O tych związkach nikt nie miał pojęcia

Hollywood od zawsze fascynowało ludzi skrywanymi sekretami swoich gwiazd. Choć dziś życie prywatne celebrytów jest nieustannie śledzone przez media i fanów, przez dziesięciolecia wiele związków pozostawało tajemnicą. Dopiero po śmierci znanych aktorów i muzyków wychodziło na jaw, z kim naprawdę łączyło ich uczucie.

Gwiazdy, które trzymały kochanków w tajemnicy. Do śmierci

Kiedyś gwiazdy musiały milczeć o swoich związkach, czy to ze względu na potencjalnie złą prasę, czy tabu społeczne. Gwiazdy, podobnie jak i robili to od wieków „zwyczajni” ludzie, w sekrecie trzymały wszelkie romanse pozamałżeńskie. Było jednak i tak, że musieli się ukrywać ze względu na poglądy, panujące w danym środowisku czy czasach „normy”, na panujący wówczas rasizm, czy homofobię.

W przypadku gwiazd, postaci rozpoznawalnych na ulicy na całym świecie, było to o wiele trudniejsze. Kochankowie nie mogli się razem pokazywać na premierach, wyjść do teatru, czy na zakupy. Niektórym nawet na łożu śmierci trudno było zdobyć się na szczere wyznanie.

Gwiazdy, które do śmierci ukrywały swoich kochanków i dlaczego to robiły

Anthony Perkins ukrywał swoją orientację przez całe życie



Anthony Perkins, niezapomniany Norman Bates z „Psychozy”, nigdy publicznie nie ujawnił swojej orientacji seksualnej. Po jego śmierci okazało się, że przez pewien czas był związany z aktorem Tabem Hunterem.

Hunter wspominał później, że w latach 50. otwarte życie w takim związku było niemożliwe. „To było trudne; nie mogliśmy po prostu wyjść razem na kolację ani do kina, bo oboje byliśmy wtedy bardzo popularni” – mówił. Po śmierci Perkinsa dodał: „Dowiedziałem się, że jest chory, zadzwoniłem i powiedziano mi, że właśnie odszedł. Nigdy więcej nie miałem okazji go zobaczyć”.



Farrah Fawcett miała skrywać wieloletni związek



Gwiazda „Aniołków Charliego” i Ryan O'Neil byli parą na miarę ówczesnyh Beckhamów, a mimo to Farrah Fawcett miała skrywać wieloletni związek. Po śmierci Farrah Fawcett w 2009 roku Greg Lott ujawnił, że przez lata miał pozostawać z aktorką w związku. Twierdził, że poznali się jeszcze na studiach, a po latach ponownie się do siebie zbliżyli.

„Byliśmy ślepi, szaleni, zakochani” – mówił. „Farrah była moją najlepszą przyjaciółką… Zakochaliśmy się w sobie tyle lat temu i tak naprawdę nigdy nie przestaliśmy się kochać”.



Heath Ledger i Mary-Kate Olsen



Po tragicznej śmierci Heatha Ledgera ujawniono, że aktor spotykał się z Mary-Kate Olsen. Według informacji magazynu „People” ich relacja trwała od 2006 roku i miała niezobowiązujący charakter.

Związek prawdopodobnie nigdy nie wyszedłby na jaw, gdyby nie wydarzenia towarzyszące śmierci aktora. To właśnie Olsen była jedną z pierwszych osób, z którymi skontaktowano się po odnalezieniu nieprzytomnego Ledgera. Później wokół tej sprawy narosło wiele spekulacji, którym Olsen konsekwentnie zaprzeczała.



Gregory Peck i uczucie do Ingrid Bergman



Gregory Peck dopiero po śmierci Ingrid Bergman wyznał, że łączył ich romans podczas pracy nad filmem „Urzeczona”.

„Mogę tylko powiedzieć, że darzyłem ją prawdziwą miłością i myślę, że na tym powinienem skończyć” – powiedział aktor. „Poza tym, że była jak piękna szwedzka róża. Byłem młody. Ona była młoda. Spędziliśmy tygodnie na intensywnej i bliskiej pracy”.



Paul Newman ukrywał kochankę



Przez lata Paul Newman uchodził za wzór wiernego męża. Po jego śmierci ukazała się jednak biografia, której autor twierdził, że aktor przez pewien czas miał romans z dziennikarką Nancy Bacon.

Według książki związek rozpoczął się po wywiadzie przeprowadzonym w 1968 roku i trwał ponad rok. Sam Newman nigdy publicznie nie skomentował tych doniesień.



Kim Novak i Sammy Davis Jr. walczyli z uprzedzeniami



Jednym z najbardziej ryzykownych romansów złotej ery Hollywood był związek Kim Novak i Sammy'ego Davisa Jr. Para ukrywała uczucie ze względu na rasowe uprzedzenia panujące w amerykańskim przemyśle filmowym.

„To był wtedy bardzo niebezpieczny związek – biała kobieta i czarny mężczyzna… Mój agent powiedział mi, że moja kariera się skończy, jeśli będę dalej spotykać się z Sammym” – wspominała po latach aktorka.



Robin Gibb i sekret gosposi



Po śmierci Robina Gibba pojawiły się informacje, że muzyk Bee Gees miał wieloletni romans ze swoją gosposią Claire Yang, z którą doczekał się córki. Doniesienia wywołały rodzinny konflikt, a część bliskich artysty podważała ich prawdziwość.

Wdowa po muzyku, Dwina Gibb, przyznała jednak, że jej mąż miał romans, podkreślając jednocześnie, że mimo wszystko ich małżeństwo przetrwało do końca jego życia.



Paul Walker ukrywał swój związek z nastolatką



Po śmierci Paula Walkera ujawniono, że od lat był związany z Jasmine Pilchard-Gosnell. Według opublikowanych informacji para poznała się, gdy aktorka była jeszcze nastolatką, a ich relacja przez cały czas pozostawała poza zainteresowaniem mediów.

Po odejściu gwiazdora „Szybkich i wściekłych” sprawa wzbudziła wiele kontrowersji i dyskusji dotyczących okoliczności początku ich związku.



Leonard Cohen upamiętnił romans z Janis Joplin na wieki



Krótki romans Leonarda Cohena i Janis Joplin przez lata pozostawał tajemnicą. Muzyk opowiedział o nim dopiero po śmierci wokalistki.

To właśnie ich spotkanie w nowojorskim hotelu Chelsea zainspirowało Cohena do napisania utworu „Chelsea Hotel No. 2”. Po latach artysta przyznał jednak, że żałuje ujawnienia tożsamości swojej dawnej ukochanej. Czytaj też:

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