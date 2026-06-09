Legendarny artysta nie żyje. Na zawsze zmienił historię muzyki

James „Blood” Ulmer, gitarzysta, wokalista i kompozytor, który przez ponad sześć dekad wymykał się gatunkowym schematom, zmarł w wieku 86 lat. Artysta pozostawił po sobie imponujący dorobek, który na trwałe wpłynął na rozwój jazzu, bluesa, funku i muzyki eksperymentalnej.

James „Blood” Ulmer nie żyje. Muzyk, który nie uznawał granic

James „Blood” Ulmer, urodzony jako Willie James Ulmer w 1940 roku w St. Matthews w Karolinie Południowej, od początku kariery szedł własną drogą. Jego charakterystyczna, surowa gra na gitarze, ekspresyjny wokal i odwaga w łączeniu pozornie odległych muzycznych światów sprawiły, że stał się jedną z najbardziej oryginalnych postaci amerykańskiej sceny muzycznej.

Przełomowym momentem okazała się przeprowadzka do Nowego Jorku w 1971 roku. To właśnie tam trafił do środowiska artystów poszukujących nowych form wyrazu. Współpracował z takimi muzykami jak Art Blakey czy Joe Henderson, jednak największy wpływ na jego twórczość wywarł Ornette Coleman. Wkrótce Ulmer został pierwszym gitarzystą elektrycznym współpracującym z Colemanem podczas nagrań i koncertów. To właśnie wtedy zaczął rozwijać własny styl, łącząc swobodę free jazzu z bluesem, funkiem i rockową energią.

Muzyk wielokrotnie podkreślał, że najważniejsza była dla niego sama sztuka, a nie indywidualne ambicje. „Kiedy pracujesz z kimś bliskim, tak jak ja i Coleman, myśl nigdy nie dotyczy tego, co robicie dla siebie nawzajem” – mówił w wywiadzie dla „Furious”. „Myśl dotyczy tego, co robisz dla tego, co próbujesz zrobić. Coleman zawsze pracował nad czymś konkretnym i starał się to osiągnąć na najwyższym możliwym poziomie. Więc kiedy już to zrobisz, nie masz czasu myśleć o tym, jak kogoś wkurzyć. Próbujesz dokończyć to dzieło”.

Takie podejście towarzyszyło mu przez całą karierę. W latach 70. i 80. stał się jedną z kluczowych postaci muzycznej awangardy, zdobywając uznanie krytyków i środowiska artystycznego.

Dziedzictwo Jamesa „Blooda” Ulmera. Albumy, które wyprzedzały swoje czasy

Wśród najważniejszych pozycji w jego dorobku znajdują się albumy „Are You Glad to Be in America?”, „Free Lancing” oraz „Black Rock”. Każdy z nich potwierdzał, że Ulmer nie zamierza podążać utartymi ścieżkami.

Choć nigdy nie stał się gwiazdą masowej publiczności, jego wpływ na kolejne pokolenia muzyków okazał się ogromny. Krytycy wielokrotnie zwracali uwagę na jego wyjątkową zdolność do łączenia różnych stylistyk w spójną, autorską wizję.

Do końca pozostał aktywnym twórcą. Występował z cenionym Odyssey Band, nagrywał kolejne albumy i koncertował na całym świecie. Utwory takie jak „Are You Glad to Be in America?” czy „Jazz Is the Teacher” na stałe weszły do repertuaru jego koncertów i zyskały status ulubionych kompozycji fanów. W Polsce wystąpił kilkukrotnie podczas festiwalu Rawa Blues w Katowicach, m.in. w duecie z Irkiem Dudkiem.

James „Blood” Ulmer zapisał się w historii jako artysta bezkompromisowy, nieustannie poszukujący nowych rozwiązań i odrzucający ograniczenia narzucane przez gatunki muzyczne. Jego twórczość pozostaje świadectwem odwagi, niezależności i przekonania, że muzyka nie powinna znać granic.

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