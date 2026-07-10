Nowy serial o dorastaniu. „Sterling Point” wzruszy widzów

Prime Video pokazało oficjalny zwiastun oraz nowe zdjęcia z serialu „Sterling Point”. Poruszający dramat o dorastaniu zadebiutuje na platformie już 5 sierpnia. W zapowiedzi wybrzmiewa także najnowszy singiel Gracie Abrams, zapowiadający jej nadchodzący album.

„Sterling Point” opowie o rodzinnych tajemnicach i dorastaniu

Główną bohaterką serialu „Sterling Point” jest 17-letnia Annie Jacobson, w której rolę wciela się Ella Rubin. Nastolatka mieszka w Nowym Jorku razem z bratem bliźniakiem, granego przez Keena Ruffalo, oraz kochającym adopcyjnym ojcem, którego gra Jay Duplass.

Życie Annie całkowicie się zmienia, gdy dziewczyna dziedziczy wyspę należącą do jej tajemniczego dziadka w Kanadzie. Na miejscu poznaje nowych przyjaciół, przeżywa pierwszą miłość i stopniowo odkrywa rodzinne sekrety, które mogą odmienić jej spojrzenie na własną przeszłość.

W serialu występują również Amélie Hoeferle, znana z filmu „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” oraz „Przeklętej wody”, Jacob Whiteduck-Lavoie z „Billie Blue”, Daniel Quinn-Toye z „Sunny Dancer”, Bo Bragason z „Buntowniczki Nell” i „Smaku krwi”, Jeffrey Dean Morgan z „The Walking Dead”, Nikko Angelo Hinayo z „Davey & Jonesie's Locker”, Mabel Strachan z „The Ridge”, Elle-Máijá Tailfeathers z „Three Pines” oraz Missi Pyle z serialu „Harlan Coben: Schronienie”.

Gwiazdorska obsada i nowa muzyka Gracie Abrams

Oficjalny zwiastun wykorzystuje utwór „Look at My Life”, czyli najnowszy singiel Gracie Abrams. Piosenka zapowiada album „Daughter from Hell”, którego premiera została wyznaczona na 17 lipca.

Pomysłodawczynią „Sterling Point” jest Megan Park, znana z filmu „My Old Ass”. Artystka pełni funkcję reżyserki, współshowrunnerki oraz producentki wykonawczej. Nad serialem pracowali również Josh Schwartz i Stephanie Savage z Fake Empire oraz Dani Gorin i Tom Ackerley z LuckyChap.

Wszystkie osiem odcinków „Sterling Point” będzie dostępnych wyłącznie na Prime Video od 5 sierpnia. Produkcja zadebiutuje jednocześnie w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

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