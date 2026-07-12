Coraz więcej gwiazd rezygnuje z mięsa. Ich powody mogą zaskoczyć

Jeszcze kilkanaście lat temu weganizm w show-biznesie był rzadkością. Dziś coraz więcej aktorów, muzyków i sportowców otwarcie przyznaje, że zrezygnowało z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wegańskie gwiazdy Hollywood

Jednych przekonały względy etyczne, innych troska o zdrowie lub środowisko. Dla przypomnienia, żeby nie mylić dwóch pojęć. Wegetarianizm polega na wykluczeniu z diety mięsa, w tym ryb i owoców morza. Weganizm to bardziej restrykcyjna forma diety oraz styl życia, który dodatkowo eliminuje wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nabiał, jajka i miód, a także wyklucza wykorzystywanie zwierząt w innych celach, np. do wyrobu torebek, czy pasków ze skóry naturalnej.

Oto gwiazdy, które publicznie opowiedziały o swojej decyzji. Są wśród nich m.in. takie sławy jak Joaquin Phoenix, Woody Harrelson, Superman, czyli Tobey Maguire, Natalie Portman, Alicia Silverstone i Cillian Murphy, odtwórca kultowej postaci Toma Shelby'ego z serialu „Peaky Blinders".

13 wegańskich gwiazd ekranu

Joaquin Phoenix



Joaquin Phoenix należy do najbardziej znanych ambasadorów weganizmu w Hollywood. Podczas gali Oscarów w 2020 roku wykorzystał swoje przemówienie, by zwrócić uwagę na cierpienie zwierząt hodowlanych i zachęcić do przejścia na dietę roślinną.

Aktor jest weganinem od trzeciego roku życia. Jak wspominał, decyzja zapadła po tym, gdy wraz z rodzeństwem był świadkiem brutalnego zabijania ryb. Od lat angażuje się w akcje organizacji prozwierzęcych, bierze udział w protestach i kampaniach społecznych. Zaledwie kilka godzin po odebraniu Oscara został sfotografowany podczas wizyty w rzeźni, gdzie uczestniczył w akcji ratowania zwierząt.



Woody Harrelson



Woody Harrelson od ponad trzech dekad pozostaje wierny diecie roślinnej. Aktor wielokrotnie podkreślał, że była to jedna z najważniejszych decyzji w jego życiu.

Gwiazda „Igrzysk śmierci” przyjaźni się z twórcami marki Wicked Healthy i współpracował z nimi także przy książce kucharskiej. Podczas zdjęć do „Zombieland” zadbał nawet o to, by jego filmowe przekąski były przygotowane w wegańskiej wersji. Jak przyznał: „Przejście na weganizm było największą zmianą, jaką kiedykolwiek wprowadziłem w swoim życiu, a także jednym z największych osiągnięć”.



Evanna Lynch



Evanna Lynch, znana z serii o Harrym Potterze, zrezygnowała z jedzenia mięsa już jako 11-latka. Jak tłumaczyła, od najmłodszych lat odczuwała naturalną niechęć do spożywania mięsa.

Na weganizm przeszła w 2014 roku po lekturze książki „Eating Animals”, która uświadomiła jej realia przemysłu mleczarskiego i jajczarskiego. Aktorka prowadzi podcast „The Chickpeeps” oraz rozwija newsletter poświęcony wegańskim kosmetykom.



Rooney Mara



Rooney Mara została weganką w 2011 roku po obejrzeniu nagrań pokazujących traktowanie zwierząt w hodowlach.

Aktorka założyła markę odzieżową Hiraeth, oferującą ubrania bez materiałów pochodzenia zwierzęcego. Wspólnie ze swoim partnerem Joaquinem Phoenixem angażuje się także w produkcję filmów dokumentalnych poświęconych prawom zwierząt oraz wpływowi przemysłu hodowlanego na zdrowie ludzi.



Ricky Gervais



Ricky Gervais przez lata był znany z działalności na rzecz zwierząt, a ostatecznie publicznie potwierdził, że jest weganinem podczas programu Jimmy'ego Fallona.

Komik aktywnie wspiera kampanie organizacji prozwierzęcych i wielokrotnie wykorzystywał media społecznościowe do zwracania uwagi na przypadki okrucieństwa wobec zwierząt.



Alan Cumming



Alan Cumming od około 12 lat pozostaje na diecie roślinnej i regularnie współpracuje z organizacją PETA.

Aktor przekonuje, że po przejściu na weganizm zauważył poprawę stanu skóry, większą ilość energii oraz lepsze samopoczucie.



Tobey Maguire



Tobey Maguire został wegetarianinem w 1992 roku, a w 2009 roku przeszedł na weganizm.

Gwiazda „Spider-Mana” znana jest z konsekwencji w swoich wyborach. Podczas realizacji „Wielkiego Gatsby'ego” poprosił nawet o samochód bez skórzanej tapicerki. Natalie Portman przyznała, że to właśnie Maguire zainspirował ją do zmiany sposobu odżywiania.



Alicia Silverstone



Alicia Silverstone przeszła na weganizm w 1998 roku i od tamtej pory aktywnie promuje prawa zwierząt.

Aktorka wielokrotnie tłumaczyła, że do zmiany skłoniła ją miłość do własnego psa. Dziś wychowuje syna na diecie roślinnej i bierze udział w kampaniach organizacji PETA.



Natalie Portman



Natalie Portman została weganką w 2008 roku. Jak przyznała, duży wpływ na jej decyzję miał Tobey Maguire.

Podczas pandemii chętnie publikowała przepisy na dania roślinne, pokazując, że wegańska kuchnia może być prosta i różnorodna. Aktorka zainwestowała także w firmę rozwijającą skórę produkowaną z grzybów.



Jessica Chastain



Jessica Chastain od ponad 15 lat stosuje dietę roślinną. Początkowo zrobiła to z powodów zdrowotnych, a później zaczęła zwracać uwagę również na kwestie środowiskowe i dobrostan zwierząt.

Aktorka kupiła swojej mamie wegański food truck, pomagając jej spełnić marzenie o prowadzeniu własnego biznesu.



Daryl Hannah



Daryl Hannah zrezygnowała z jedzenia mięsa już jako 11-letnia dziewczynka, gdy dowiedziała się, że znane jej krowy zostaną zabite.

Z czasem przeszła także na weganizm. Aktorka od lat angażuje się w działania związane z ochroną środowiska oraz walką ze zmianami klimatu.



Jared Leto



Jared Leto jest weganinem od ponad 20 lat. Aktor uważa, że dieta roślinna i zdrowy styl życia pomagają mu zachować młody wygląd.

W wywiadach podkreśla, że od dwóch dekad dba o swoje zdrowie, a jedną z jego ulubionych przekąsek są wegańskie ciasteczka z masłem orzechowym.



Cillian Murphy



Cillian Murphy przyznał, że obecnie kieruje się zarówno względami zdrowotnymi, jak i troską o środowisko.

Laureat Oscara był wcześniej wegetarianinem przez około 15 lat. Na czas pracy przy „Peaky Blinders” wrócił do jedzenia mięsa, jednak później ponownie przeszedł na dietę roślinną. Jak podkreśla, dziś uważa taki styl życia za korzystniejszy zarówno dla zdrowia, jak i dla planety. Czytaj też:

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