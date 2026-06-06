Dzieci gwiazd, które powiedziały za dużo. Od rodzinnych sekretów po publiczne wojny z rodzicami

Czasem wystarczył jeden wywiad, wpis w mediach społecznościowych czy publiczne wystąpienie, by wywołać burzę, której skutki ciągnęły się miesiącami. Historie tych celebryckich dzieci pokazują, że nawet w świecie sławy i ogromnych pieniędzy trudno ukryć rodzinne konflikty, rozczarowania czy niewygodne prawdy. Czasem jedno zdanie wypowiedziane publicznie wystarczy, by wywołać burzę większą niż niejeden skandal z udziałem samych gwiazd. Oto historie dzieci gwiazd, które ujawniły więcej, niż ich rodzice mogli sobie życzyć.

Jaden i Willow Smith zakwestionowali sens szkoły

Dzieci Will Smith i Jada Pinkett Smith od lat budzą zainteresowanie mediów, ale szczególne emocje wywołał ich wspólny wywiad dla „T Magazine” w 2014 roku.

Jaden Smith stwierdził wówczas: „Otóż sprawa wygląda tak: szkoła nie jest autentyczna, bo się kończy. To nieprawda, to nierealne… W szkole niczego się nie uczysz”. Jeszcze dalej poszła jego siostra Willow. „Chodziłam do szkoły przez rok. To było najlepsze doświadczenie, ale i najgorsze. Najlepsze, bo pomyślałam sobie: »O, teraz wiem, dlaczego dzieciaki są takie przygnębione«. Ale to było najgorsze doświadczenie, bo sama byłam przygnębiona”.

Wypowiedzi odbiły się szerokim echem, a wielu komentatorów uznało je za przykład oderwania od rzeczywistości.

Syn Kim Kardashian zaskoczył szczerym wyznaniem

Związek Kim Kardashian i Kanye West przez lata był niewyczerpanym źródłem plotek. Tym razem uwagę przyciągnął ich syn Saint.

„Mamo, jestem ci bardzo wdzięczny. Wiem, że często bywam dla ciebie niemiły i mówię, że jesteś dla mnie nikim, ale jesteś dla mnie całym światem” – powiedział chłopiec w nagraniu opublikowanym z okazji Dnia Matki.

Choć dalsza część wypowiedzi była pełna ciepłych słów, internauci skupili się przede wszystkim na zaskakującym wyznaniu dotyczącym codziennych relacji z matką.

Ireland Baldwin rozliczyła ojca na oczach milionów

Alec Baldwin przez lata zmagał się z konsekwencjami nagrania z 2007 roku, gdy pozostawił swojej córce Ireland obraźliwą wiadomość głosową.

Kilka lat później Ireland Baldwin postanowiła wykorzystać tę historię podczas roastu ojca organizowanego przez Comedy Central.

„Cześć tato, jestem Ireland. Dobrze tu być. Prawie o tym nie wiedziałam, bo nie sprawdzałam poczty głosowej od taty przez ostatnie 12 lat, czy coś koło tego?”

W kolejnych minutach bezlitośnie żartowała z relacji z ojcem, jego zawodowych porażek oraz rodzinnych konfliktów. Występ błyskawicznie stał się jednym z najgłośniejszych momentów całego programu.

Frances Bean Cobain nie zachwyca się Nirvaną

Dla wielu fanów muzyki alternatywnej Kurt Cobain pozostaje legendą. Tym większe zdziwienie wywołały słowa jego córki, Frances Bean Cobain.

W rozmowie z magazynem „Rolling Stone” przyznała:„Nie przepadam za Nirvaną aż tak bardzo”. Dodała również, że bliższe są jej zespoły takie jak Oasis, Mercury Rev czy Brian Jonestown Massacre.

Dla fanów grunge'u było to niemal świętokradztwo. Córka jednego z najważniejszych muzyków lat 90. otwarcie przyznała bowiem, że twórczość ojca nie należy do jej ulubionych.

Lourdes Leon bez ogródek o Madonnie

Córka Madonna wielokrotnie podkreślała, że podziwia osiągnięcia swojej matki. Nie oznacza to jednak, że nie potrafi jej krytykować.

W rozmowie dla „Interview” Lourdes Leon stwierdziła: „Moja mama jest taką maniaczką kontroli, że kontrolowała mnie przez całe życie”.

Dodała również, że po ukończeniu szkoły średniej chciała jak najszybciej osiągnąć pełną niezależność.

Brooklyn Beckham publicznie uderzył w rodziców

Brooklyn Beckham przez lata uchodził za przykład „dziecka sławnych rodziców”, które unika kontrowersji. Wszystko zmieniło się podczas rodzinnego konfliktu z rodziną Beckhamów.

Najstarszy syn David Beckham i Victoria Beckham opublikował serię wpisów, w których oskarżył rodzinę o przekazywanie informacji mediom.

„Przez lata milczałem i dołożyłem wszelkich starań, aby zachować te sprawy w tajemnicy”. Później zarzucił bliskim, że bardziej cenią publiczny wizerunek niż rodzinne relacje.

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