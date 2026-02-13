Ich przebój był hymnem pokolenia. Kukiz poruszająco żegna zmarłego kolegę

Nie żyje Jarosław Lach, gitarzysta i jeden z założycieli kultowego zespołu Aya RL. Paweł Kukiz poruszającym wpisem pożegnał kolegę ze sceny.

Jarosław Lach nie żyje. Współtwórca Aya RL

Informację o śmierci muzyka przekazał w mediach społecznościowych Paweł Kukiz. Do wpisu dołączył zdjęcie nekrologu opublikowanego przez rodzinę. We wpisie pożegnalnym Kukiz nawiązał do osobistych doświadczeń i relacji z muzykiem. „Pustka... I wielki żal, Jarek, że nigdy nie dawałeś sobie pomóc... Że chowałeś się sam przed sobą…” – napisał były wokalista Aya RL.

Jarosław Lach przez wiele lat mieszkał w Nowym Jorku, jednak ostatni okres życia spędził w rodzinnym mieście. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 14 lutego w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki w Nysie.

To oni nagrali legendarną „Skórę”

Zespół Aya RL powstał w 1983 roku w Warszawie z inicjatywy Igora Czerniawskiego, Pawła Kukiza i Jarosława Lacha. Początkowo działał pod nazwą Aya Red Love, później skróconą do Aya RL. Rok po założeniu grupa mocno zaznaczyła swoją obecność na scenie festiwalu w Jarocinie. Pierwszy skład tworzyli Igor Czerniawski (klawisze, perkusja), Paweł Kukiz (wokal, perkusja) i Jarosław Lach (gitara). W kolejnych latach do zespołu dołączali następni muzycy, w latach 90. formacja funkcjonowała jako duet instrumentalny Czerniawskiego i Lacha. Kukiz odszedł w 1990 roku i skupił się na działalności w zespole Piersi.

Przełom przyniósł utwór „Skóra”, który szybko stał się jednym z największych hitów lat 80. Na Liście Przebojów Programu Trzeciego utrzymywało się przez 32 tygodnie, w tym przez 4 tygodnie na pierwszym miejscu. Trafiło też do pierwszej dziesiątki Polskiego Topu Wszech Czasów.

Tekst piosenki, autorstwa Kukiza, dotykał tematu nietolerancji wobec inności, przede wszystkim środowiska punkowego. Mimo ogromnej popularności utworu zespół traktował go jako „żarcik” i nie umieścił na debiutanckim albumie „Czerwona płyta” z 1985 roku. Piosenka znalazła się dopiero na reedycji z 1991 roku z remiksem Zbigniewa Hołdysa.

„Skóra” przyniosła grupie masową rozpoznawalność, ale jednocześnie zbudowała uproszczony, popowy wizerunek formacji, która w rzeczywistości była nastawiona raczej na eksperyment i łączenie elektroniki z rockiem.

