„Im mniej się wie przed seansem, tym lepiej”. Ten genialny film trafił właśnie do sieci!

W Polsce film „Drama” miał jeden z najlepszych startów w tegorocznym box office. W pierwszych dniach wyświetlania przyciągnął ponad 140 tysięcy widzów wraz z pokazami przedpremierowymi. To jeden z najlepszych wyników otwarcia w 2026 roku na naszym rynku. Film szybko stał się globalnym hitem – przy budżecie 28 mln dolarów, zarobił 128 mln dolarów.

To film, który w tym roku robił furorę w polskich kinach. Już jest online

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

Obsada:

Robert Pattinson („Saga Zmierzch”, „Batman”, „Tenet”, „Mickey 17”, „Lighthouse”, „Zgiń kochanie”)

Zendaya („Diuna”, „Challengers”, „Spider-Man: Homecoming”, „Król rozrywki”, „Euforia” – serial)

Alana Haim („Licorice Pizza”, „Jedna bitwa po drugiej”)

Hailey Gates („Nieoszlifowane diamenty”, „Challengers”, „Wielki Marty”, „Twin Peaks” – serial)

„Im mniej się wie przed seansem, tym lepiej”; „Świetna zabawa filmowym językiem, kapitalne kreacje i na bank jeden z faworytów mojej tegorocznej topki”; „Straszliwie ładne kadry, w ogóle się nie zawiodłam, a miałam wysokie oczekiwania. Świetne role główne… dużo przekminek o dylematach moralnych potem wchodzi na łeb” – piszą o nim polscy widzowie.

Film „Drama” od wtorku 26 maja obejrzycie na TVP VOD, Megogo, Rakuten TV oraz Mojeekino.pl.

