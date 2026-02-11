James Van Der Beek, Dawson z „Jeziora marzeń”, nie żyje

U aktora w drugiej połowie 2023 roku zdiagnozowano raka jelita grubego, ale informację o chorobie ujawnił dopiero w listopadzie 2024 roku. W środę 11 lutego w mediach społecznościowych Jamesa Van Der Beeka znalazł się wpis o tym, że aktor zmarł.

„Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł spokojnie dziś rano” – czytamy. „Spędził ostatnie dni z odwagą, wiarą i wdziękiem. Jest wiele do przekazania na temat jego pragnień, miłości do ludzkości i świętości czasu. Te dni nadejdą. Na razie prosimy o spokój i prywatność, pogrążeni w żałobie po naszym kochającym mężu, ojcu, synu, bracie i przyjacielu” – napisali bliscy aktora.

facebook

Pod postami pojawiają się tysiące reakcji i kondolencji. Fani aktora wspominają jego role, głównie rozpamiętując jego wcielenie w Dawsona Leery'ego w wielkim hicie końcówki lat 90. „Jezioro marzeń”.

James Van Deer Beek – aktor, którego kochają miliony

James Van Der Beek rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem już w młodym wieku. Mając 16 lat, wraz z matką przeniósł się do Nowego Jorku w poszukiwaniu agenta, co otworzyło mu drzwi do świata teatru. Już w 1993 roku zadebiutował na scenie off-Broadway w sztuce Edwarda Albee „Finding the Sun” w Signature Theatre Company. Rok później wystąpił w musicalu „Shenandoah” w Goodspeed Opera House w East Haddam.

Jego kariera filmowa ruszyła w 1995 roku rolą Ricka Sandforda w komediodramacie „Angus”, gdzie zagrał u boku takich gwiazd jak Kathy Bates, George C. Scott i Chris Owen. W 1997 roku wrócił na off-Broadway, biorąc udział w przedstawieniu „My Marriage to Earnest Borgnine”.

Przełom w jego karierze przyszedł w 1998 roku, kiedy zdobył tytułową rolę w serialu „Jezioro marzeń” („Dawson’s Creek”). Rola ta przyniosła mu ogromną popularność i sprawiła, że zdecydował się przerwać studia, by w pełni poświęcić się projektowi. W 1999 roku, w przerwie między sezonami serialu, wystąpił w filmie „Luz Blues” („Varsity Blues”) jako szkolny futbolista z Teksasu. Później jego filmografia obejmowała takie tytuły jak „Strażnicy Teksasu” („Texas Rangers”) czy „Żyć szybko, umierać młodo” („The Rules of Attraction”). Pojawił się też w cameo w parodii „Straszny film” („Scary Movie”) oraz w teledysku Keshy do utworu „Blow”, występując pod pseudonimem James Van Der Dush. W 1998 roku magazyn „People” uznał go za jednego z 50 najpiękniejszych ludzi świata.

W 2003 roku poślubił aktorkę Heather McComb. Para jednak rozstała się w 2010 roku. Tego samego roku zawarł związek małżeński z konsultantką biznesową Kimberly Brook, z którą miał sześcioro dzieci.