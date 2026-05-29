Ten film ma już niemal 90 proc. pozytywnych recenzji. „Klimatyczny odjazd”

Film w reżyserii 20-letniego Kane’a Parsonsa, twórcy viralowej serii na YouTubie, zadebiutował w serwisie Rotten Tomatoes z wynikiem sięgającym niemal 90 proc. pozytywnych opinii krytyków na 84 głosy.

„W piwnicy salonu meblowego pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata” – brzmi krótki opis produkcji. W głównych rolach pojawiają się Chiwetel Ejiofor („Zniewolony”, „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Życie Chucka”, „Venom 3: Ostatni taniec”, „Marsjanin”, „Doktor Strange”) i Renate Reinsve („Najgorszy człowiek na świecie”, „Wartość sentymentalna”, „Inny człowiek”, „Uznany za niewinnego” – serial, „Nieumarli”). Do sieci właśnie wpadł zwiastun filmu.

Krytycy o nowym filmie: Klimatyczny odjazd. Niebawem trafi do kin

Krytycy szczególnie chwalą atmosferę tytułu, klimat oraz wizualną stronę produkcji. Courtney Howard z Fresh Fiction napisała, że „Backrooms. Bez wyjścia” to „genialna, koszmarna wizja, która jest pięknie klaustrofobiczna, trzymająca w napięciu i cholernie niepokojąca”. W recenzjach pojawiają się również porównania do kultowego „Blair Witch Project”. Portal IMDb określił film mianem „Blair Witch Project tego pokolenia”, podkreślając jego wpływ na współczesne kino grozy. Sam Rotten Tomatoes w swoim podsumowaniu pierwszych opinii nazwał film Parsona „niepokojącym, klimatycznym odjazdem, który całkowicie rozbija poczucie rzeczywistości”, zwracając uwagę na niezwykły klimat i dźwiękową oprawę produkcji.

Przedsprzedaż biletów na film rusza dziś, w piątek 29 maja. Bilety dostępne od godziny 12:00 na stronach sieci Helios, Multikino i Cinema City oraz w innych kinach. Film „Backrooms. Bez wyjścia” zadebiutuje na wielkich ekranach od 19 czerwca.

