Powrót po kilkunastu latach. Wielkie zmiany w „Pytaniu na śniadanie”

Z popularną śniadaniówką TVP2 pożegnała się Krystyna Sokołowska. Do programu wraca Agnieszka Woźniak-Starak, która ponownie pojawi się na antenie telewizji publicznej po kilkunastu latach.

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do „Pytania na śniadanie”

Informację o odejściu Sokołowskiej jako pierwszy podał Pudelek, a doniesienia potwierdziły nieoficjalnie w stacji Wirtualnemedia.pl. Dziennikarka była związana z „Pytaniem na śniadanie” od grudnia ubiegłego roku i współprowadziła poranny magazyn TVP2 razem z Robertem Stockingerem. Choć znika z weekendowego pasma, nadal pozostaje w strukturach Telewizji Polskiej.

Do grona prowadzących dołączy za to Agnieszka Woźniak-Starak, dla której będzie to powrót do TVP po 14 latach. Według medialnych ustaleń decyzja dotycząca jej ekranowego partnera wciąż nie została podjęta. Pod uwagę brany jest zarówno Robert Stockinger, jak i Łukasz Kadziewicz, który od kwietnia tworzy duet z Anną Lewandowską.

Powrót do stacji po latach

Agnieszka Woźniak-Starak zakończyła współpracę z TVN w czerwcu tego roku po 12 latach obecności na antenie. W ostatnim czasie współprowadziła tam „Mam Talent!”, a wcześniej m.in. „Dzień Dobry TVN”, „Azja Express” i magazyn „Na językach”.

Prezenterka pojawiła się już gościnnie w „Pytaniu na śniadanie” pod koniec października. To program, w którym była obecna także w latach 2010–2012, współprowadząc wydania z Tomaszem Kammelem. Z Telewizją Polską związana była od 2005 roku. W TVP1 pełniła funkcję prezentera oprawy dnia, prowadziła „Kawę czy herbatę?” oraz Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. W Dwójce była gospodynią muzycznego show „Bitwa na głosy”.

Aktualni prowadzący „Pytanie na śniadanie”

Obecnie „Pytanie na śniadanie” tworzy sześć duetów gospodarzy. We wrześniu do zespołu dołączyli Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Od sierpnia po czteroletniej przerwie na antenę wróciła Marzena Rogalska, ponownie tworząc ekranowy duet z Łukaszem Nowickim.

W pozostałych parach występują Beata Tadla i Robert El Gendy, Krystyna Sokołowska i Robert Stockinger, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz oraz Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz.

