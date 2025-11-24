Chajzer, Koterski i Stifler za kratkami. Najbardziej ryzykowny eksperyment roku

Niebawem startuje format, który ma obnażyć, jak radzą sobie zderzeni z rzeczywistością ci, którzy na co dzień działają w świecie lajków i przywilejów. „Eksperyment: Odsiadka” to projekt, jakiego polska telewizja jeszcze nie widziała.

Surowy reżim i prawdziwe więzienie

Uczestnicy nowego show – Misiek Koterski, Zygmunt Chajzer, Jakub Rzeźniczak, Gimper, Jasper, Stifler i Mini Majk – trafiają do dawnego zakładu karnego w Bartoszycach. To nie jest plan zdjęciowy stylizowany na areszt, tylko autentyczne miejsce. Celebryci mają przejść przez pełne więzienne doświadczenie, bez taryfy ulgowej.

Przestrzeń, w której muszą funkcjonować, została pozostawiona w swoim pierwotnym stanie. Otwarte toalety na środku celi, wspólne i lodowate prysznice, tanie i mało niezachęcające jedzenie oraz regularne rewizje osobiste, podczas których uczestnicy muszą się rozebrać do naga – wszystko to ma odtworzyć codzienność typowego osadzonego.

Gwiazdorzy w jednej celi z byłymi skazańcami

Najbardziej kontrowersyjny element formatów to wspólne cele z byłymi więźniami. Wśród nich są osoby skazane za ciężkie przestępstwa, od morderstw po brutalne napady na banki. Taka konfrontacja wymusza na uczestnikach wejście w środowisko kompletnie odmienne od ich dotychczasowego życia.

Nad bezpieczeństwem i przebiegiem projektu czuwa zespół zawodowych strażników, którzy wcześniej pracowali w najtrudniejszych jednostkach penitencjarnych w kraju. Całość nadzoruje prawdziwy naczelnik więzienia.

Kto wytrzyma najdłużej za kratkami?

To debiutancki reality show własnej produkcji CANAL+. Stacja podkreśla, że „Eksperyment: Odsiadka” ma wyznaczać kierunek dla kolejnych projektów. – „EKSPERYMENT: ODSIADKA to pierwszy program reality produkcji CANAL+, dlatego zależało nam, żeby odzwierciedlał wszystko to, czym chcemy, żeby charakteryzowały się nasze przyszłe produkcje: odwagę, nieszablonowość, duże nazwiska oraz unikatowe tematy, jakich jeszcze polska telewizja nie podejmowała. Myślę, że widzowie będą oglądać kolejne odcinki z zapartym tchem i niejeden raz się zaskoczą” – mówi Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+.

Twórcy zapowiadają, że uczestnicy będą musieli zmierzyć się nie tylko z warunkami, ale także z własnymi lękami i słabościami. Format jest pomyślany jako test psychicznej wytrzymałości. W zajawkach pojawiają się pytania, kto pierwszy pęknie, a komu uda się zdobyć szacunek współwięźniów.

Premiera „Eksperyment: Odsiadka” 3 grudnia w serwisie streamingowym CANAL+.

