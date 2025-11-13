Polsat zaskakuje przed finałem „Tańca z Gwiazdami”. Takiego show jeszcze nie było

Polsat zapowiada wieczór pełen emocji, rywalizacji i spektakularnych występów. W programie nie zabraknie także gwiazd, które powrócą na parkiet po latach, oraz wyjątkowych momentów muzycznych z udziałem Caluma Scotta i... Whitney Houston.

Trzy pary w walce o Kryształową Kulę

W ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami”, który zostanie wyemitowany w niedzielę 16 listopada, o zwycięstwo powalczą trzy pary: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Finaliści zaprezentują po trzy układy taneczne. Pierwszy wybiorą jurorzy – będzie to ich ulubiona choreografia z całego sezonu. Drugi taniec narzucą sobie nawzajem uczestnicy – mają zmierzyć się z układem, który wcześniej sprawił im największy problem, tym razem w zupełnie nowej wersji. Finał zamknie freestyle – taniec bez ograniczeń, w którym jak podkreślają twórcy programu, „można zrobić wszystko, na co pozwalają budżet i technologia”.

O ostatecznym wyniku zadecydują punkty od jury oraz głosy widzów. Na zwycięzców czeka nie tylko prestiżowa Kryształowa Kula, ale także nagrody finansowe – 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla tancerza.

Calum Scott i Whitney Houston – muzyczny duet, który zapisze się w historii

Jednym z najbardziej widowiskowych momentów finału ma być występ brytyjskiego wokalisty Caluma Scotta. Artysta, znany z przebojów „You Are the Reason” i „Dancing On My Own”, wystąpi na żywo z orkiestrą Tomka Szymusia.

Prawdziwym wydarzeniem wieczoru będzie jego wirtualny duet z legendarną Whitney Houston. Widzowie usłyszą nową aranżację kultowego hitu „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, podczas której na ekranach pojawi się wizerunek zmarłej artystki. To połączenie tradycji, technologii i emocji ma być jednym z najbardziej poruszających momentów jubileuszowego finału.

Justyna Steczkowska wraca na parkiet „Tańca z Gwiazdami”

Dla fanów programu przygotowano także wyjątkową niespodziankę – na parkiet powrócą Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino. Para, która w 2007 roku zajęła drugie miejsce w szóstej edycji show, ponownie zatańczy swoje legendarne tango. To właśnie ten występ przed laty uznano za jeden z najbardziej zmysłowych w historii programu.

Powrót Steczkowskiej ma być symbolicznym ukłonem w stronę 20 lat „Tańca z Gwiazdami” i wszystkich artystów, którzy współtworzyli historię tego widowiska. Na zakończenie wieczoru na parkiecie pojawią się wszyscy uczestnicy jubileuszowej edycji. Wspólnie zatańczą walca do utworu „You Are the Reason” w wykonaniu Caluma Scotta.

To będzie moment podsumowania całego sezonu – pełen wzruszeń, wspomnień i tanecznej magii, z której „Taniec z Gwiazdami” słynie od lat. Finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” już w najbliższą niedzielę, 16 listopada.

Czytaj też:

Katarzyna Zillmann żegna się z „Tańcem z gwiazdami”. Jedno słowo wystarczyło, by wywołać łzyCzytaj też:

Burza po półfinale „Tańca z gwiazdami”. Widzowie wściekli po decyzji jurorów