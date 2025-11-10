Burza po półfinale „Tańca z gwiazdami”. Widzowie wściekli po decyzji jurorów

Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” wkracza w decydującą fazę, a napięcie wśród fanów sięga zenitu. W półfinałowym odcinku popularnego show nie zabrakło emocji, wzruszeń i zaskoczeń. Gdy ogłoszono wyniki, w sieci rozpętała się prawdziwa burza – widzowie nie mogą pogodzić się z decyzją jurorów i wynikami głosowania.

Półfinał pełen emocji i zaskoczeń

Na parkiecie zaprezentowało się pięć par, które przez ostatnie tygodnie zachwycały publiczność i jurorów: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Zgodnie z zasadami programu, dwie pary musiały zakończyć swoją przygodę z „Tańcem z gwiazdami”. Tym razem z show pożegnali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Oznacza to, że o Kryształową Kulę powalczą trzy duety: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Widzowie oburzeni po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”

Decyzja jurorów i widzów wywołała w internecie prawdziwą lawinę komentarzy. Fani programu natychmiast podzielili się na dwa obozy – tych, którzy uważają werdykt za niesprawiedliwy, i tych, którzy bronią finałowego składu.

Część internautów nie kryła żalu z powodu odpadnięcia Katarzyny Zillmann. „Załamię się chyba. Przysięgam, to była moja ulubiona para od początku i tak mi się dobrze je oglądało”, pisała jedna z fanek. „Powinny być na miejscu Bagiego, tańczyła po prostu lepiej”, „Błagam, nie!” – dodawali inni. Znalazło się jednak wielu widzów, którzy uznali wybór jurorów za w pełni zasłużony i zgodny z dotychczasowym poziomem uczestników. Ich zdaniem w finale znalazły się pary, które przez cały sezon prezentowały najwyższą formę.

