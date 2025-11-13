Katarzyna Zillmann żegna się z „Tańcem z gwiazdami”. Jedno słowo wystarczyło, by wywołać łzy

Katarzyna Zillmann, jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek tegorocznej edycji „Tańca z gwiazdami”, pożegnała się z programem w półfinale. Teraz zamieściła w sieci wyjątkowo poruszające nagranie.

Ostatni taniec i jedno słowo, które poruszyło fanów

Zillmann nie kryła emocji — opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze swojego ostatniego występu z Janją Lesar. W tle słychać poruszającą piosenkę Edyty Bartosiewicz „Ostatni”, a całość opatrzyła jednym, wymownym słowem: „Pustka”.

Subtelny walc angielski, melancholijny głos Edyty Bartosiewicz i prosty podpis sprawiły, że internauci nie kryli wzruszenia. „Jak pięknie do Was pasuje ta piosenka, ale jednocześnie teraz znowu boli sto razy bardziej”, napisała jedna z fanek. Inni dodawali: „Łzy nadal płyną… Błagam Was, twórzcie dalej”, „Moja ulubiona para. Jeszcze nigdy nie wkręciłam się tak mocno w żaden program telewizyjny – to dzięki Wam wszystko”.

W komentarzach nie brakowało też słów wdzięczności. „Dobór piosenki idealny. Pustkę my wszyscy również odczuwamy. Dziwnie mieć świadomość, że wasz kolejny wspaniały i pełny emocji występ nie będzie nam towarzyszył w niedzielny wieczór” – napisał jeden z użytkowników.

Katarzyna Zillmann: Warto było każdą sekundę

W rozmowie z Plejadą Katarzyna Zillmann przyznała, że udział w programie był dla niej jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń. „Warto było poświęcić każdą sekundę przygotowywania się do tych występów, które były fenomenalne” – mówiła. „Nigdy nie spodziewałam się, że będę robić takie rzeczy, serio. Ja tak się jarałam za pierwszym razem, jak zobaczyłam nagranie tańca, które pierwszy raz zatańczyłam pod choreografię, z pełną sekwencją ruchów” – dodała z autentycznym entuzjazmem.

