Ile zarabia gwiazda „Białego lotosu”? Jest milionerką

Widzowie pokochali Aimee Lou Wood za autentyczność, wrażliwość i błyskotliwe poczucie humoru, które wniosła do roli Aimee Gibbs w serialu „Sex Education”. Dziś artystka zachwyca w „Białym Lotosie”, a jej kariera nabiera rozpędu, również w wymiarze finansowym.

„Byłam prawie niema”

Aimee Lou Wood urodziła się 3 lutego 1994 roku w Stockport w hrabstwie Greater Manchester. Dziś znana z pewności siebie i scenicznego luzu, w dzieciństwie zmagała się z silną nieśmiałością i problemami emocjonalnymi. „Byłam prawie niema, miałam silny lęk społeczny. Nie mogłam usiąść i zjeść posiłku. Mama musiała zostawiać jedzenie w domu, więc musiałam podjadać” – wspominała w rozmowie z „The Times”.

Z czasem znalazła przestrzeń, w której mogła wyrazić siebie – aktorstwo. Ukończyła prestiżową Royal Academy of Dramatic Art (RADA), gdzie rozwinęła swoje emocjonalne wyczucie i talent komediowy. „Czasami czuję, że mogę doświadczać szerszego spektrum emocji jako postać w czyjejś historii niż jako ja sama” – przyznała.

Przełomowe role Aimee Lou Wood

Rola Aimee Gibbs w serialu Netfliksa „Sex Education” okazała się punktem zwrotnym w karierze aktorki. Kreacja młodej kobiety dojrzewającej w świecie pełnym sprzecznych emocji i presji społecznej przyniosła jej uznanie krytyków oraz nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA). Po sukcesie serialu Wood zaczęła rozwijać się w wielu kierunkach, od teatru po film i scenariusze telewizyjne. Napisała m.in. własny miniserial komediowy BBC „Film Club”, opowiadający o młodej kobiecie zmagającej się z agorafobią, która wraca do domu matki i zakłada klub filmowy w garażu.

W trzecim sezonie hitu HBO „Biały Lotos” Aimee Lou Wood wciela się w Chelsea – pogodną, duchową i bezpośrednią gościnię luksusowego kurortu w Tajlandii. Jej partnerem na ekranie jest Walton Goggins, grający powściągliwego Ricka. Za udział w serialu aktorka otrzymała wynagrodzenie sięgające 40 tys. dolarów za odcinek. To właśnie rola w „Białym Lotosie” ugruntowała jej pozycję w Hollywood i potwierdziła, że jest kimś więcej niż tylko gwiazdą młodzieżowego serialu. Według portalu Celebrity Net Worth majątek Wood szacowany jest dziś na 2 mln dolarów.

Życie prywatne gwiazdy „Białego lotosu”

Choć Aimee Lou Wood rzadko dzieli się szczegółami życia prywatnego, w rozmowie z Harper’s Bazaar UK ujawniła, że jest w związku z aktorem Adamem Longiem. Para poznała się w środowisku filmowym i od pewnego czasu bywa razem na londyńskich wydarzeniach branżowych. Wcześniej aktorka była związana z Connorem Swindellsem, kolegą z planu „Sex Education”. Ich relacja trwała do 2020 roku. „W związkach trudno mi zachować poczucie własnej tożsamości. Jestem bardzo niezależna, ale też podatna na wpływy… Dlatego tak ważne jest dla mnie, żebym miała czas dla siebie” – wyznała w rozmowie z „Grazią”.

Mimo rosnącej sławy Aimee Lou Wood nie ukrywa, że wciąż uczy się żyć w świecie reflektorów. W szczerym wywiadzie dla Harper’s Bazaar UK opowiedziała o walce z dysmorfią ciała i lękami, które towarzyszyły jej od lat. „Aktorstwo zawsze było dla mnie bezpieczną przystanią, w której mogłam przepracować swoje uczucia” – powiedziała. To właśnie ta autentyczność oparta na połączeniu wrażliwości i siły sprawia, że Aimee Lou Wood staje się jedną z najbardziej inspirujących aktorek swojego pokolenia.

Czytaj też:

Najlepsze seriale na TVP VOD. Tylko perełki ocenione powyżej 8/10Czytaj też:

Najseksowniejszy mężczyzna 2025 roku ma tajemniczego partnera. Kim jest chłopak Jonathana Baileya?