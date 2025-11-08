Ma 69 lat, bicepsy, których mu pozazdrościsz i młodszą żonę. „On się nie starzeje”

Dla herosa kina akcji czas jakby się zatrzymał. Dolph Lundgren, aktor, który od dekad symbolizuje siłę, dyscyplinę i nordycki spokój, pokazał światu, że wiek to tylko liczba. Jego najnowsze zdjęcie z siłowni stało się viralem i przypomniało, dlaczego Lundgren od lat cieszy się statusem legendy kina akcji.

Od chemika i stypendysty do karateki i gwiazdy Hollywood

Dolph Lundgren, urodzony 3 listopada 1957 roku w Sztokholmie, to nie tylko aktor, ale także reżyser, producent i mistrz sztuk walki. Światową sławę zdobył dzięki roli radzieckiego boksera Ivana Drago w filmie „Rocky IV” (1985), którą po latach powtórzył w „Creed II” (2018). Zanim trafił do Hollywood, studiował inżynierię chemiczną i uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie w Sydney. Był także laureatem prestiżowego stypendium Fulbrighta na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ma czarny pas w karate i był kapitanem szwedzkiej drużyny Kyokushin Karate. Jego droga do aktorstwa rozpoczęła się w Nowym Jorku, gdzie zajął się nauką gry aktorskiej, a na ekranie zadebiutował w filmie o przygodach Jamesa Bonda „A View to a Kill” (1985). Od tamtej pory wystąpił w ponad 80 filmach, w tym w takich klasykach jak „Władcy wszechświata” (1987), „The Punisher” (1989), czy serie „Uniwersalny żołnierz” (1992–2012) i „Niezniszczalni” (2010-2014) zyskując status ikony kina akcji lat 80. i 90.

W życiu prywatnym Lundgren był dwukrotnie żonaty. Z drugiego małżeństwa z Anette Qviberg ma dwie córki, Idę i Gretę. Od 2023 roku jest mężem norweskiej trenerki personalnej Emmy Krokdal, młodszej od niego o 39 lat. Aktor ma za sobą także poważne doświadczenia zdrowotne – w 2015 roku przeszedł leczenie raka nerki, a w 2022 roku operację kostki.

Siłownia zamiast tortu. Tak Dolph Lundgren obchodzi urodziny

W dniu swoich urodzin Lundgren opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z siłowni. Ubrany w sportową koszulkę, z uśmiechem prezentował imponujące bicepsy. „Życzę wszystkim wspaniałego weekendu! Idę na siłownię, żeby trochę poćwiczyć plecy i bi” – napisał pod zdjęciem.

Komentarze fanów szybko zalały profil aktora. „Nie straciłem ani roku – to dopiero początek!” – napisał jeden z internautów. „Świetny gość, udanego treningu” – dodał inny. Wielu przypomniało sobie jego słynne filmowe słowa: „Muszę cię złamać!”, które do dziś pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych cytatów w historii kina akcji.

Sekret szczęśliwego małżeństwa

Lundgren, który w 2023 roku poślubił norweską trenerkę fitness Emmę Krokdal, nie ukrywa, że kluczem do udanego związku są drobne codzienne gesty. W rozmowie z Fox News zdradził: „Mam nową rzecz – muszę ją przytulać, mocno przytulać, 10 razy dziennie”. Z uśmiechem dodał: „Staram się zdobyć kilka (przytuleń — przyp.red.) przed lunchem. Dzięki temu mam jeszcze trochę zapasu na cały dzień. Brzmi prosto i trochę głupio, ale dzięki temu neutralizujemy wiele nieporozumień. I oboje czujemy się dobrze. To teraz mój sekretny przepis”.

Aktor podkreśla, że takie drobne gesty mają ogromną moc. „Kiedy dochodzi do nieporozumień, ktoś chce mieć rację, druga osoba również chce mieć rację, ale musisz sprawić, by to twój partner czuł się dobrze, nawet jeśli oboje się nie zgadzacie” – mówił.

„Nie czuję się taki stary”

Choć między nim a żoną jest 30 lat różnicy, Lundgren przyznaje, że wiek nigdy nie był dla niego przeszkodą. „Różnica wieku jest dość duża” – mówi otwarcie. „Ale z jednej strony mam szczęście, bo pracuję w show-biznesie, ciągle mam do czynienia z młodymi ludźmi, ćwiczę. Nie czuję się taki stary”.

Para poznała się w klubie fitness Equinox w West Hollywood. Szybko połączyła ich pasja do sportu, a wspólne treningi stały się początkiem bliskiej relacji. Kilka miesięcy później zostali parą, a w 2023 roku wzięli ślub.

Dolph Lundgren udowadnia, że duch wojownika nie zna wieku. Mimo upływu lat i życiowych doświadczeń wciąż imponuje formą, energią i dystansem do siebie. Patrząc na jego urodzinowe zdjęcie z siłowni, trudno się nie zgodzić z fanami, którzy piszą: „Drago się nie starzeje – on po prostu ewoluuje”.

